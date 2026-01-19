Cueva 'NINGUNEA' a Leslie Shaw tras críticas por aparecer en shows de Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fiel a su estilo Christian Cueva decidió salir al frente y responder con todo contra la cantante Leslie Shaw, luego que ella lanzara una fuerte crítica contra el futbolista por aparecer en las presentaciones de su pareja Pamela Franco.

Leslie Shaw lanza fuerte crítica contra Christian Cueva

Un nuevo cruce de declaraciones se ha desatado en la farándula nacional después que la intérprete de 'La faldita' vuelva a estar en el ojo del huracán al cuestionar la presencia del jugador de Juan Pablo II College en los shows que realiza su pareja.

En conversación con Radio Karibeña la 'rubia' elogió la puesta en escena que lleva a cabo Pamela Franco, sin embargo, no se mostró conforme con las apariciones que viene realizando en esta 'Aladino'.

"Ella tan regia con su vestuario, cuerpazo, su orquesta y el otro ahí todo borracho con su short y chancleta, horrible", manifestó Leslie Shaw con su tono sarcástico y directo que siempre la caracteriza.

Recordemos que no es la primera vez que la cantante de reguetón realiza expresiones de 'alto calibre' contra figuras públicas debido a que cuenta con un historial en el que ha protagonizado.

Christian Cueva 'ningunea' a a Leslie Shaw

Sus palabras de manera inmediata causaron furor en redes sociales por lo que generó una serie de reacciones por parte de los usuarios e inclusive llegó a oídos del propio autodenominado 'el 10 del pueblo' quien no se quedó callado y arremetió contra Leslie Shaw.

"Es su expresión de ella. Yo te voy a decir ¿Quién es Leslie Shaw", manifestó Christian Cueva en los detrás de cámaras de una reciente entrevista que concedió junto a su amada Pamela Franco.

La reacción tomó por sorpresa a la cantante chimbotana, quien se encontraba a su lado. La cantante atinó a darle una palmada en la pierna al exfutbolista de la selección peruana, lo que dejó entrever que sus declaarciones generaron un escenario de incomodidad ante la contundencia de la frase. Cueva, por su parte, solo sonrió tras el comentario.

En muchas ocasiones 'Cuevita' ha demostrado que le gusta la música, ya en anteriores ocasiones ha sido visto interpretando canciones de cumbia y chicha en reuniones públicas, por lo que ahora nuevamente ha entrado a debate si es que solo debe enfocarse en el fútbol o estar paralelamente en el proyecto musical de su pareja.

