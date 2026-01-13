Alcalde de Lima sobre paro de transportistas: "Sería conveniente que no se dé porque afecta a la economía"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a la inseguridad que afronta el país, diversos gremios de transporte han decidido desarrollar un paro total este miércoles 14 de enero. Con respecto a ello, el alcalde Lima, Renzo Reggiardo, expresó su postura.

Alcalde de Lima se pronuncia sobre paro de tranportistas

En diálogo con la prensa, la mañana de este martes 13 de enero, el burgomaestre capitalino se refirió a la medida que ha tomado el sector transporte debido a que los ataques criminales contra los trabajadores continúan pese a que Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia.

En tal sentido, el alcalde Liam fue consultado si considera necesario o no esta decisión de la paralización de transportistas y detalló qué medidas adoptará la Municipalidad de Lima respecto a ello.

"Yo creo que sería conveniente que no se dé el paro porque eso afecta a la economía, la de los propuios transportistas, pero es una medida que ellos han encontrado severa y necesaria para llamar la atención de las autoridades, básicamente el gobierno central que es con quienes han venido teniendo reuniones previas", manifstó Reggiardo.

#EnVivo



Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Sería conveniente que el paro de transportistas no se dé, porque afecta la economía, pero es una medida que han encontrado severa y necesaria para llamar la atención de las autoridades



Encuentra más información en la WEB ►... pic.twitter.com/ZQuy1MjwqD — Canal N (@canalN_) January 13, 2026

Las medidas que tomará la Municipalidad de Lima

Además, indicó que desde la comuna limeña se han hecho "algunas cosas que a ellos, estoy seguro, les va a ser conveniente". Al respecto, refirió que se les está permitiendo la utlización de un aplicativo, han incorporado denuncias por extorsión a fin de que cada transportistas pueda activarla en la medida que sufra una situación crítica ante un delito de esta naturaleza.

"Hemos ofrecido ayer, porque además hemos incorporado con voz y voto a un representante de los transportistas precisamente en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, que tengo el honor de precidir como alcalde de Lima, y que es un foro importante para tomar decisiones y para articular entre todas las instituciones del Estado, ellos forman parte de este foro", puntualizó.

Bajo esa premisa, reveló que se les ha asegurado que se va a monitorear, desde la central de videovigilancia, el movimiento de sus unidades. Aquellas que cuenten con cámara serán insertadas, mientras que las que no se está evaluando la manera para financiarles estos dispositivos y así poder tener un número importante de medios de transporte público resguardados.

Si bien desde su perspectiva, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, no sería conveniente que se dé un paro de transportistas porque afecta la economía, sin embargo, consideró que es una medida necesaria