Nuevo atentado contra transportistas: Delincuentes disparan contra bus de la empresa Cinco Estrellas

En el marco de la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, delincuentes realizaron disparos contra un bus de la empresa de transporte Cinco Estrellas en Huarochirí, durante el fin de semana

Ataque contra bus de la empresa 'Cinco Estrellas'

La noche del último sábado 17 de enero delincuentes perpetraron un ataque contra un bus de la empresa de transporte Cinco Estrellas en Huarochirí, siendo este el segundo que han recibido en lo que va del 2026.

Los hampones llegaron a bordo de una moto hasta el patio de maniobras de la empresa transportista, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho y Pachacamac, para disparar a mansalva contra los ocupantes de una de sus unidades, en la que se encuentra el conductor y el chofer.

Al respecto, el último en mención sostuvo un diálogo en exclusiva con Exitosa en el que brindó mayores detalles de este terrible acontencimiento que puso en peligro su vida y la de su compañero de trabajo.

"Estábamos en la última vuelta, ya veníamos a guardar el carro, ya nos encontramos aquí en el paradero. Dejamos nuestro último pasajero y se nos venía una moto de aquí bajando y nos abordó", manifestó.

En tal sentido añadió que, fue el conductor del vehículo quien identifica a los facinerosos porque lo que querían hacer estos sujetos era observar de qué color era la unidad de transporte. Entonces fue el tipo que se encontraba detrás del que manejaba la moto quien sacó una pistola y abrió fuego hacia el lado del chofer.

Según cuenta el cobrador, tras ello el conductor hizo una maniobra para huir rápidamente del lugar y pese a dicho esfuerzo, los delincuentes los siguieron hasta una esquina para interceptarlos nuevamente y fue allí en donde realizaron dos tiros a la puerta y lanzaron otro dos más.

¿Qué acciones tomará la empresa 'Cinco Estrellas'?

Frente a este segundo ataque que reciben en el presente año, la compañía de transporte 'Cinco Estrellas' se encuentra en búsqueda de tomar acciones según señaló el cobrador que fue víctima del atentado. "La verdad lo que uno quiere es trabajar tranquilo, ya estamos cansados de esto", expresó.

Además, reveló que este lunes 19 de enero todos los trabajadores de la empresa se han puesto de acuerdo para no salir a trabajar enfatizando que se encuentran tristes así como con temor.

Este es el panorama que vive hoy la compañía de transporte 'Cinco Estrellas' tras ser víctima de un ataque a balazos efectuados por hampones en Huarochirí, siendo el segundo del 2026.