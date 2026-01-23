Fernando Rospigliosi critica a quienes buscan movilizarse contra el Gobierno: "Comunistas y caviares"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la marcha convocada para el 28 de enero y afirmó que detrás de la convocatoria están "comunistas y caviares".

Comparación con marcha del 2020

En conferencia de prensa, Rospigliosi aseguró que los promotores de la movilización convocada el 28 de enero intentan repetir la estrategia que se empleó en 2020 para tomar el poder.

"En el año 2020 hicieron exactamente lo mismo, provocaron disturbios y ubicaron en la presidencia de la República de manera completamente irregular, al señor Sagasti, y en la presidencia del Congreso a una anti minera conocida como la señora Mirtha Vásquez, la consecuencia de eso fue que le abrieron las puertas del próximo gobierno a Castillo", sostuvo.

Además, consideró que la movilización que se registró en octubre del 2025, tuvo la finalidad de sacar del gobierno a José Jerí para reemplazarlo por otra autoridad: "Estamos en una situación similar".

Asimismo, cuestionó las 6 mociones de censura presentadas contra Jerí, que buscan apartarlo de la presidencia por el caso 'Chifagate' y señaló que se busca juntar ambas acciones para desestabilizar al país.

"Esos son los que pretenden nuevamente crear caos e inestabilidad en el país, cosa que espero que no puedan lograr. Espero que el Congreso mantenga la responsabilidad que tiene que tener en un proceso electoral que ya está convocado y vigente", manifestó.

En ese sentido, expresó que los peruanos deben centrarse en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia, pues las respuestas de los cuestionamientos a Jerí se darán gracias a las investigaciones.

Asegura que no puede convocar a pleno extraordinario

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el parlamentario de Fuerza Popular le respondió a los grupos parlamentarios que le solicitaron una sesión para debatir las mociones de censura y vacancia contra el jefe de Estado. Aprovechó para explicar quien o quienes son los únicos que lo pueden hacer.

"Como algunas personas, incluso algunos congresistas que no conocen el reglamento, están exigiéndome a mí y la Mesa Directiva que convoque a un pleno, aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas", indicó Rospigliosi Capurro.

Esta respuesta se da ante la última solicitud que realizó la bancada Honor y Democracia, que a través de un oficio detallaron al vicepresidente encargado del parlamento que Jerí Oré tiene investigaciones abierta por los delitos de enriquecimiento ilícito y sobornos. Dichas indagaciones se encuentran en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

En ese contexto, Fernando Rospigliosi criticó la movilización convocada para el 28 de enero en contra de José Jerí por el caso 'Chifagate'.