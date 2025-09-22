¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú?: Tipo de cambio para este lunes, 22 de setiembre

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar es una moneda clave en la economía peruana, por lo que conocer su cotización diaria resulta fundamental. En ese marco, te revelamos cuál es su tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este lunes, 22 de septiembre.

¿Subió o bajó el precio del dólar en Perú?

El precio del dólar es un factor clave en la economía peruana debido a la alta dolarización de varios sectores y a la apertura de la economía al comercio internacional. Mantenerse informado sobre su cotización te permite tomar las mejores decisiones financieras y no verte perjudicado por fluctuaciones; por ello, te revelamos los valores oficiales reflejados por el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para la compra y venta de esta moneda:

Compra: S/3.487

S/3.487 Venta: S/3.494

Estas cifras son reportadas por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y se actualizan diariamente.

Dólar SUNAT hoy en Perú.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP). Dicha entidad reveló que la divisa estadounidense cerró el 19 de septiembre en S/3,4990.

Por otro lado, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, para este inicio de semana es el siguiente, según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.480 | Venta S/ 3.500

Cotización y cierre del dólar, según BCRP.

Factores que influyen en el tipo de cambio

El comportamiento del tipo de cambio de esta moneda estadounidense en Perú está determinado tanto por variables internacionales como locales. A continuación te detallamos cuáles son:

Oferta y demanda de dólares.

Inestabilidad política o crisis generan desconfianza.

o crisis generan desconfianza. Estabilidad y crecimiento económico.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más Intervención del BCRP.

¿Dónde consultar el precio y cotización del dólar?

Si estás pensando en cambiar dólares, es importante comparar el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar significativamente y afectar el valor final de tu transacción.

Por ello, para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT y del BCRP, son las siguientes:

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

El precio del dólar en Perú es mucho más que un número: es un termómetro económico que afecta precios, deudas, comercio exterior, ahorros e inversión. Por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio para este lunes, 22 de septiembre.