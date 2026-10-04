ERM 2026: Defensoría alerta por fallas en 11 ODPE y pide reforzar seguridad en zonas críticas

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Defensoría del Pueblo supervisó el 100 % de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas a nivel nacional en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). La institución realizó el seguimiento mediante sus 57 Oficinas y Módulos Defensoriales, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se desarrolla la jornada electoral.

En total, fueron supervisadas 31 ODPE de Lima Metropolitana y Callao y 94 del interior del país. Si bien la Defensoría concluyó que no existen alertas prioritarias que comprometan el normal desarrollo de los comicios, sí identificó situaciones que requieren atención de las autoridades durante la jornada.

Entre las principales observaciones figura la falta de planes de contingencia ante eventuales fallas en el transporte en 11 ODPE del interior del país. Asimismo, se reportaron escenarios de posible conflictividad en determinadas localidades, por lo que la institución recomendó reforzar la coordinación interinstitucional y el monitoreo.

Once ODPE no tienen plan ante fallas de transporte

La supervisión en las 94 ODPE del interior permitió verificar que todas habían recibido el material electoral y contaban con servicios y rutas establecidas para su despliegue y repliegue. Además, no se reportaron retrasos en la distribución del material al momento de la supervisión.

Sin embargo, 11 ODPE no contaban con un plan de contingencia ante eventuales fallas del transporte, situación considerada por la Defensoría como una alerta media. Se trata de Andahuaylas, Coronel Portillo, Ilo, Jaén, Jauja, Lucanas, Maynas, Mollendo, Pataz, Puno y Víctor Larco Herrera.

También se identificó que seis ODPE todavía no habían distribuido el material electoral a la totalidad de sus locales al momento de la supervisión, aunque esta situación fue catalogada como alerta baja.

En Lima Metropolitana y Callao, las 31 ODPE supervisadas contaban con servicios contratados para el despliegue y repliegue y no se reportaron locales sin material electoral. No obstante, tres oficinas (Lima Norte 2, Lima Norte 3 y Lima Sur 1) desconocían si estaban definidas las rutas correspondientes, lo que fue considerado una alerta baja.

Angaraes, Paita y Pataz concentran preocupación

La Defensoría también detectó situaciones que podrían generar conflictos durante la jornada. En Angaraes, Huancavelica, pobladores expresaron preocupación por alrededor de 40 electores observados ante presuntos casos de "voto golondrino". Además, se cuestionó que la sede de la ONPE se encuentre en la vivienda de un familiar de un candidato.

En Paita, Piura, se registró preocupación por problemas entre pobladores de Colán, El Arenal y Villa Pedregal de Becará y personal de la ODPE. Mientras tanto, en Pataz, La Libertad, el 60 % de los locales todavía no era entregable en su totalidad y se reportaron casos de rondas campesinas que pretendían ingresar a los centros de votación.

Ante este escenario, la Defensoría recomendó a la ONPE y al JNE fortalecer la coordinación con la Policía Nacional y otras autoridades, así como garantizar el resguardo permanente de los locales ubicados en zonas conflictivas.

La supervisión nacional no detectó alertas prioritarias que pongan en riesgo el proceso electoral, pero sí evidenció deficiencias logísticas y focos de posible conflictividad. La Defensoría anunció que estará presente en los locales de votación y reforzará su presencia en las zonas identificadas como críticas para contribuir a una jornada segura, transparente y respetuosa del derecho al sufragio.