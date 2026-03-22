¡Hasta los 37°! Costa norte soportará incremento de la temperatura diurna en las próximas horas, según Senamhi

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el norte peruano registrará un aumento importante de la temperatura en las próximas horas. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar las medidas de prevención del caso.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este nuevo episodio en el inicio de la temporada de otoño entre el domingo 22 y el lunes 23 de marzo. Durante periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

En ese sentido, el aumento de la sensación térmica se sentirá en las regiones de: La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Además, durante este período de tiempo se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde.

Según el Senamhi, para este domingo 22 de marzo se prevén temperaturas máximas entre los 31°C y 37°C en la costa norte; asimismo, para el día de mañana, lunes 23, la temperatura oscilará entre los 32°C y 37°C en esta zona de nuestro país.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 22 al 23 de marzo, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de la radiación UV y ráfagas de viento.



📲https://t.co/CVyoSA48kl pic.twitter.com/0MSVDtVOcw — Senamhi (@Senamhiperu) March 20, 2026

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.