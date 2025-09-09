Gino Ríos seguirá en la presidencia de la JNJ: Pleno lo ratificó en su cargo pese a moción de vacancia en su contra

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha ratificado en el cargo de presidente a Gino Ríos. Pese a la sentencia por violencia familiar contra su exesposa y tres mociones de vacancia, cuatro magistrados votaron a favor de que siga, mientras que dos se opusieron a respaldar su continuidad.

El Congreso trató de vacarlo

Tres solicitudes de vacancia se impulsaron desde el parlamento. Estas fueron hechas por los legisladores Flor Pablo, Susel Paredes y Héctor Acuña. Estas fueron remitidas a la vicepresidenta de la JNJ, María Cabrera. También se consideraron los planteados por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Los magistrados que apoyaron su continuidad fueron María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo. Por otro lado, los que votaron en contra de su permanencia fueron Francisco Távara y Germán Serkovic.

Por la sentencia en contra de Ríos Patio, la cual fue presuntamente ocultada de su parte, la JNJ abrió un proceso de vacancia el pasado 25 de agosto. El fallo judicial por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, data del año 2011.

Abogado de ríos explicó la sentencia

El abogado de Gino Ríos, Julio Rodríguez, indicó que el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no cometió ningún tipo de agresión contra su exesposa. Precisó que lo que existió fue una sentencia, más no una condena en su contra.

"Él no ha sido condenado, Él ha tenido un proceso de divorcio. Lo que se realizó dentro de la discusión, fue un análisis de medidas que buscaron otorgarse a favor de la ex cónyuge del señor Ríos Patio y que utilizaron para ello unos exámenes que provenían del órgano competente del MP. sostuvo su defensa legal

Flor Pablo criticó decisión

Una de las impulsadoras de su vacancia, mostró su indignación a través de su cuenta de X. Según Flor Pablo, hubo un intento de encubrirlo por parte de algunos magistrados.

"Es vergonzoso e indignante que la JNJ haya decidido blindar a un sentenciado por violencia familiar y mantenerlo como su presidente. Gino Ríos no solo tiene dos sentencias firmes por agresión, sino que además ocultó estos antecedentes cuando postuló, mintiéndole a la Comisión Especial", manifestó la parlamentaria.

Es vergonzoso e indignante que la @JNJPeru haya decidido blindar a un sentenciado por violencia familiar y mantenerlo como su presidente.



De esta forma, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó en la presidencia a Gino Ríos, a pesar de la sentencia por violencia familiar en su contra. Cuatro jueces votaron a favor, mientras que dos se opusieron.