Rospigliosi critica a la Fiscalía por pedir 16 años de prisión contra Marino que defendió a mujer de robo

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Fernando Rospigliosi de la bancada Fuerza Popular, tuvo duras palabras contra el Ministerio Pública que, a través de un fiscal, solicitan 16 años de prisión contra un marino en retiro que hirió a un presunto delincuente en defensa de una mujer que sufría de robo en Independencia.

Rospigliosi critica a la Fiscalía

El parlamentario criticó al Ministerio Público, pues había solicitado 18 meses de prisión preventiva en contra del marino en retiro que actuó en defensa propia y de una tercera persona, aseguró que la Fiscalía está "del lado de los delincuentes contra los ciudadanos".

"Ese fiscal que ha cometido esa aberración, se llama Yoel Antonio Valverde Silva. Esto no es casualidad, no es la primera vez que la Fiscalía ataca a los ciudadanos honestos, que ataca a la policía que defiende a los delincuentes. ¿Qué ejemplo le estamos dando al Perú?", expresó en el hall de Los Pasos Perdidos.

Recordó que hace tan solo un año, el Congreso aprobó una modificación al Código Penal sobre los alcances de la legítima defensa, el cual se promulgó el mismo año. Esta ley señala que:

" No procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley ; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentencia firme condenatoria"

Un ciudadano, Carlos Mota, acudió en ayuda de una joven que estaba siendo asaltada. Los delincuentes lo agredieron y el hirió a uno con un arma legal. El delincuente luego se fugó del hospital. El fiscal pide 16 años de prisión para Mota por intento de homicidio. La fiscalía del... pic.twitter.com/tY9gAVAitA — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) September 8, 2025

Marino hirió a delincuente en defensa propia

Se trata de Carlos Mota Quispe, un marino en retiro que el pasado sábado 30 de agosto transitaba en el cruce de la avenida Tomás Valle con la avenida Universitaria, en Independencia. El exmiembro de las Fuerzas Armadas porta un arma legalmente registrada en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (SUCAMEC).

Mota fue testigo de un intento de asalto contra una transeúnte, por lo que intervino tratando de disuadir a un presunto grupo de delincuentes que amenazaba a la mujer, sin embargo, la situación escaló cuando uno de los involucrados intentó agredirlo físicamente. Ello obligó al exmarino a disparar contra el agresor logrando herirlo.

El presunto criminal huyó de la escena con una pierna herida. Sin embargo, a los pocos días se supo que había llegado a un hospital logrando ser identificado. Dimas Gonzáles, defensa de Mota aseguró que el hombre cuenta con antecedentes por robos previos.

Es en este contexto que, el congresista Fernando Rospigliosi criticó a la Fiscalía por solicitar 16 años de prisión contra Carlos Mota, por herir a un presunto delincuente.