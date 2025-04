La Iglesia peruana despide al Papa Francisco: Cardenales Castillo y Barreto oraron ante el féretro abierto del Pontífice

Los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto, representantes de la Iglesia Católica del Perú, oraron frente al féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, en Roma, para darle el último adiós antes de su funeral programado para este sábado 26 de abril.

El papa Francisco falleció el último lunes 21 de abril, dejando un dolor en los corazones de todos los fieles católicos. Desde el miércoles 23, el féretro abierto del 'Obispo de Roma' fue llevado de la Casa Santa Marta hasta la basílica de San Pedro, para que el público en general pueda rendirle homenaje y despedirse de él.

No solo los fieles llegaron hasta este lugar en Roma, sino también los purpurados y miembros de otras congregaciones y cardenales, entre ellos los de Perú, Carlos Castillo y Pedro Barreto, en representación de la Iglesia Católica de nuestro país, quienes se sumaron a las honras fúnebres del papa Francisco.

El Arzobispado de Lima también reportó que además de estar presentes en los días de velatorio y la misa de exequias del sábado 26 de abril, los dos purpurados se reunirán en las asambleas generales del Colegio Cardenalicio y los encuentros pre cónclaves.

Cabe destacar que Carlos Castillo, quien además es arzobispo de Lima, es uno de los cardenales electores que participará en el cónclave, donde se elegirá al sucesor del Papa, quien liderará la Iglesia Católica. Mientras que Barreto no será incluido en la votación por su edad.

El cardenal Kevin Farrel, camarlengo del Vaticano, confirmó la muerte del papa Francisco a sus 88 años, luego de las complicaciones de su salud. Seguidamente, se reveló que, a pesar de los predecesores del Pontífice fueron sepultados en las Grutas Vaticanas, situadas bajo la Basílica de San Pedro, Jorge Bergoglio descansará en otro lugar este sábado 26 de abril.

Tal como deseó en una entrevista y en su testamento, el papa Francisco será sepultado en la Basílica Santa María Mayor, en la que se dejaba ver con frecuencia y que se encuentra fuera del Vaticano, en Roma.

"Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: El Vaticano es la casa de mi último servicio, no de la eternidad. (...) Como siempre le prometí a la Virgen, ya está preparado el lugar. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor", expresó en vida el Pontífice.