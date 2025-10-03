MML desplegará este sábado más de 800 agentes por salida del Señor de los Milagros y protestas

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de la primera procesión del Señor de los Milagros y las protestas convocadas contra el Gobierno, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desplegará más de 800 serenazgos y agentes municipales este sábado 4 de octubre. Ellos colaborarán con la labor policial de mantener el orden en estas actividades con convocatoria masiva de ciudadanos.

Para proteger el Centro Histórico

El teniente alcalde de la comuna limeña, Renzo Reggiardo, confirmó que se llevará a cabo un plan de acciones, especialmente, por el anuncio de nuevas manifestaciones. El objetivo es evitar que los feligreses puedan encontrarse con los infiltrados que van a las protestas a realizar actos vandálicos.

"Tenemos más de 800 efectivos de serenazgo, de personal municipal y la gerencia de riesgos y desastres. Estamos haciendo todo un despliegue de nuestra fuerza municipal para brindarle seguridad sobre todo a las personas que se van a desplazar en la salida del Señor de los Milagros", sostuvo el funcionario.

Sobre la estrategia para mantener el orden, el exparlamentario precisó que se buscará proteger el Centro Histórico y los establecimientos comerciales aledaños. Además, con el uso de drones vigilarán desde el aire las principales avenidas por donde se espera que hagan el recorrido el santo peruano y los manifestantes.

"Contamos con drones que nos ha permitido contar con mucha información, en lugares donde no necesariamente contamos con cámaras convencionales. El operativo 'Lima Protegida' es el cerebro del plan Cecop que está repotenciado y contará con mayor inteligencia para tener mayor rapidez", manifestó.

Nueva cifra de pérdidas por protestas

Reggiardo habló sobre los gastos que dejaron las protestas del fin de semana pasado, que superaron las primeras estimaciones ofrecidas. También indicó que las personas que fueron identificadas cometiendo actos vandálicos, fueron denunciados penalmente por la MML.

"En estricto cumplimiento con el marco legal que nos permite hacer estas denuncias. La procuradora de la MML ya realizó las denuncias ante el Ministerio Público y estoy seguro de que esto va a traer buenos resultados. Aquí, la impunidad se acabó, inteligencia efectiva y denuncia realizada", dijo.

Los daños que sufrió el Centro Histórico superó los 100 millones de soles, según el teniente alcalde. Este agravio ha afectado principalmente la infraestructura pública y servicios municipales.

De esta forma, la MML confirmó que para la procesión del Señor de los Milagros y las protestas convocadas para el sábado 4 de octubre, se ha dispuesto la salida de 800 agentes municipales. Ellos se encargarán de resguardar la seguridad de las personas y el ornato público.