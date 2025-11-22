MML pone orden en el Centro Histórico: Clausurará viviendas y galerías usadas como almacenes ilegales

22/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una ordenanza municipal emitida el último viernes 21 de noviembre, la Municipalidad de Lima ha dispuesto la clausura de viviendas y galería que sean utilizadas como almacenes ilegales. También se ha incluido en el listado a las playas de estacionamiento o quintas de todo el Centro Histórico.

Para fortalecer la protección de la ciudad

La Ordenanza Nº 2787 publicada en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano, ofrece las precisiones de las disposiciones que ha tomado la MML. Con ocho artículos y tres disposiciones complementarias, se refuerza la protección en esta zona de la capital, que tiene una gran demanda comercial, en especial en estas épocas del año.

Se podrá sancionar a quienes utilicen galerías comerciales, playas de estacionamiento y viviendas (quintas incluidas) como espacios de almacenamiento, depósito, acopio de carretas o módulos destinados al comercio informal. Las galería podrían ser cerradas temporalmente por 48 horas si brindas facilidades.

La misma sanción se aplicará para los estacionamientos que se utilicen para el almacenamiento o acopio. Esto contempla productos, mercaderías, materiales o facilitar el resguardo o depósito de carretas, módulos o estructuras utilizadas para el comercio ambulatorio no autorizado dentro de sus instalaciones.

De darse un caso de reincidencia, se dará inicio a un proceso revocatorio de la licencia de funcionamiento del establecimiento. Esto estará a cargo de la Gerencia de Fiscalización y Control remitirá un informe a la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima - PROLIMA.

Patrullaje para prevenir estas actividades

Otra disposición de la MML es que el serenazgo de esta comunica llevará a acabo patrullajes preventivos a fin de detectar lugares que sigan ofreciendo este servicio. De encontrar a un establecimiento, deberá reportarlo de forma oportuna a la Gerencia de Fiscalización y Control para las acciones respectivas.

En el caso de que viviendas presten su espacio para el almacenamiento ilegal, la Procuraduría Pública Municipal oficiará a la Fiscalía de Prevención del Delito entrará en acción. La finalidad será que el propietario u ocupante no realice dicha actividad clandestina.

Por último, una disposición complementaria indica que Procuraduría Pública Municipal oficiará a la Fiscalía de Prevención del Delito los actuados correspondientes. El objetivo es realizar las acciones pertinentes contra los infractores.

