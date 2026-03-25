Precio del DÓLAR HOY: ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 25 de marzo?

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú muestra un comportamiento estable en la jornada de este miércoles 25 de marzo, reflejando una tendencia de calma en el mercado cambiario. La cotización del dólar continúa moviéndose dentro de un rango estrecho, en medio de un contexto sin mayores sobresaltos económicos ni políticos que generen presión significativa.

¿Cuál es el precio del dólar hoy, 25 de marzo?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en 3.455 soles para la compra y 3.464 soles para la venta . Estas cifras confirman una ligera variación frente al martes, cuando la compra se situó en 3.448 y la venta en 3.468 soles.

El comportamiento reciente del dólar evidencia una estabilidad sostenida, con movimientos mínimos que responden a factores externos moderados y a una relativa tranquilidad en la demanda local de divisas. Incluso durante el último fin de semana, la cotización se mantuvo sin cambios significativos, consolidando así un escenario de equilibrio en el mercado cambiario peruano.

Precio del dólar hoy, 25 de marzo

Especialistas señalan que esta tendencia podría mantenerse en el corto plazo, siempre que no surjan eventos internacionales de alto impacto o cambios en la política monetaria de economías clave. En ese sentido, el sol peruano continúa mostrando resistencia frente al dólar, respaldado por fundamentos macroeconómicos estables.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el tipo de cambio continúa en una fase de leve fluctuación, pero sin sobresaltos. La mínima variación registrada en los últimos días refuerza la percepción de estabilidad, lo que brinda cierto nivel de confianza tanto a inversionistas como a ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera.