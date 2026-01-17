Precio del dólar HOY en Perú: AQUÍ el tipo de cambio para compra y venta este sábado, 17 de enero

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si piensas comprar o vender dólares este sábado 17 de enero, lo ideal es mantenerse informado sobre cuál es su precio y cómo cotiza el tipo de cambio para tomar decisiones más informadas y proteger tu poder adquisitivo.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú?

El tipo de cambio es un indicador clave para el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que maneja la política monetaria del país. Además, mantenerse informado sobre cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano es esencial, debido a que te permite planificar mejor tus finanzas frente a la volatilidad de la moneda.

Igualmente, si planeas viajar o hacer compras en el extranjero con esa divisa, es importante que sepas cuál es su fluctuación actual, ya que un cambio desfavorable puede aumentar el costo de tu travesía o productos importados. En ese marco, si piensas realizar alguna operación financiera con el dólar, una entidad del Estado que te permite identificar los valores actuales de la moneda es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Recuerda que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. A continuación, conoce cuál es el precio del dólar este sábado, 17 de enero:

SÁBADO, 17 DE ENERO
COMPRA VENTA S/ 3.354 S/ 3.363

¿Bajó el precio del dólar? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados líneas más arriba, se deja entrever que esta divisa tuvo una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, viernes 16 de enero, donde la compra estaba S/3.357 y la venta a S/3.366.

Tipo de cambio del dólar paralelo

También ten en cuenta que en Perú, el comportamiento del dólar frente al sol impacta directamente en los precios, el comercio exterior, el ahorro y la planificación financiera. Por ello, es ideal conocer a su vez cuál es el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país.

Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio) para este sábado, 17 de enero, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar Sunat y paralelo hoy en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 16 de enero

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reveló que el dólar cerró ayer, 16 de enero, en 3,3590, (con una apertura de 3,3620), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3590, con un máximo de 3,3610 y un mínimo de 3,3580.

Esto ha marcado un nuevo valor bajo en los últimos seis años, desde la época de la pandemia por el COVID-19. Además de la página oficial de la Sunat y el BCRP también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día en entidades como:

Banco de la Nación.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Así cerró el dólar ayer, 16 de enero, en Perú.

De esta manera, se reveló que el precio del dólar hoy en Perú tuvo una baja en comparación al último viernes, 16 de enero. Conocer estos datos te permitirá proteger tu poder adquisitivo frente a posibles fluctuaciones económicas.