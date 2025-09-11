Precio del dólar HOY en Perú: Conoce AQUÍ el tipo de cambio para este jueves, 11 de septiembre

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar? Descubre cuál es el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en nuestro país en la jornada de este jueves, 11 de septiembre y así tomar la mejor decisión financiera o anticipar variaciones que podrían influir en tu economía.

¿Cuál es el precio del dólar para este jueves?

Consultar fuentes confiables sobre el dólar permite tomar mejores decisiones económicas. Además, estar al tanto del tipo de cambio a través de bancos, entidades oficiales o medios especializados ayuda a anticipar fluctuaciones que pueden impactar tus finanzas personales o negocios. En ese marco, te revelamos los valores que maneja la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para la compra y venta de esta moneda estadounidense en Perú:

Compra: S/3.484

S/3.484 Venta: S/3.494

Estas cifras reflejan una baja del precio del dólar, en comparación de semanas pasadas y precisamente al día de ayer, donde la compra era de S/ 3.502 y la venta de 3.509.

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP). Dicha entidad reveló que ayer, la divisa estadounidense cerró en 3.480 soles.

La cotización de venta del dólar inició la jornada del miércoles 10 en 3.4955 soles, nivel inferior al de la sesión del lunes de 3.5095 soles. Sin embargo, en la medida en que avanzó la sesión, la cotización del dólar fue bajando. ¿Pero por qué surgen estas fluctuaciones? Se deberían a estos factores:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

Entre otros datos para este sábado, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.470 | Venta S/ 3.500

Puedes revisar mayor información oficial en las entidades del Estado como el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS), y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

