Senegal recurre a medida EXTREMA para no ceder el trofeo a Marruecos tras ser proclamado campeón africano

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol africano atraviesa uno de los capítulos más insólitos de su historia reciente. Tras la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de proclamar a Marruecos como campeón de la última Copa Africana de Naciones, el país que había levantado el trofeo en la cancha, Senegal, decidió responder con una acción que ha sorprendido al mundo entero.

La medida llega después de semanas de tensión y reclamos. La CAF argumentó que Senegal incurrió en una "incomparecencia" durante la final disputada en Rabat, cuando los jugadores abandonaron el campo tras un polémico penal fallado por Brahim Díaz. Aunque luego regresaron y lograron imponerse en la prórroga, el organismo decidió, dos meses después, retirarles el título y entregarlo a Marruecos.

En base militar

Fue entonces cuando Senegal, entre otras medidas y formas de protesta, optó por una reacción extrema: esconder la Copa Africana de Naciones en una base militar, bajo custodia del Ejército, para evitar que el trofeo sea entregado a Marruecos. La imagen del entrenador Pape Thiaw rodeado de militares y levantando el trofeo se volvió viral, reforzando la idea de que el país no piensa devolverlo.

🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳



It's now positioned in the centre of their military camp.



Protecting what rightfully belongs to them...😅

pic.twitter.com/z2pbzxuGEw — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026

Más allá de la cancha

El tema escaló incluso a organismos oficiales, con presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, expresando su indignación y llamó a las instituciones deportivas del país a defender el título "a toda costa". La Federación Senegalesa de Fútbol anunció que apelará la decisión de la CAF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir el fallo.

La decisión de esconder el trofeo ha generado polémica. Para algunos, se trata de un gesto de soberanía deportiva frente a lo que consideran una injusticia. Para otros, es una acción que puede agravar la crisis y poner en entredicho la credibilidad del fútbol africano. Marruecos, por su parte, celebró la proclamación oficial de la CAF y espera recibir el trofeo, lo que ahora parece improbable.

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

El caso recuerda episodios de disputas deportivas que trascendieron lo meramente futbolístico. La Copa Africana, símbolo de orgullo continental, se ha convertido en el centro de un conflicto que mezcla política, identidad y rivalidad regional. La decisión de la CAF ha sido criticada desde Senegal por presunta falta de claridad y por el impacto que genera en la confianza hacia las instituciones deportivas.

Senegal ha transformado su protesta en un acto de resistencia nacional: proteger el trofeo con militares y negarse a entregarlo. Mientras Marruecos celebra su proclamación como campeón, el continente observa con desconcierto cómo la Copa Africana de Naciones se convierte en el epicentro de una disputa que amenaza con dejar cicatrices más allá del deporte.