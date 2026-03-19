RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
A toda costa

Senegal recurre a medida EXTREMA para no ceder el trofeo a Marruecos tras ser proclamado campeón africano

La tensión por la Copa Africana de Naciones sigue creciendo. Esta vez, la selección de Senegal, despojada del título de campeón, recurrió a un método particular para evitar dar el trofeo a Marruecos.

Senegal busca quedarse con la copa a toda costa.
Senegal busca quedarse con la copa a toda costa. (Composición Exitosa)

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 19/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El fútbol africano atraviesa uno de los capítulos más insólitos de su historia reciente. Tras la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de proclamar a Marruecos como campeón de la última Copa Africana de Naciones, el país que había levantado el trofeo en la cancha, Senegal, decidió responder con una acción que ha sorprendido al mundo entero.

La medida llega después de semanas de tensión y reclamos. La CAF argumentó que Senegal incurrió en una "incomparecencia" durante la final disputada en Rabat, cuando los jugadores abandonaron el campo tras un polémico penal fallado por Brahim Díaz. Aunque luego regresaron y lograron imponerse en la prórroga, el organismo decidió, dos meses después, retirarles el título y entregarlo a Marruecos.

En base militar

Fue entonces cuando Senegal, entre otras medidas y formas de protesta, optó por una reacción extrema: esconder la Copa Africana de Naciones en una base militar, bajo custodia del Ejército, para evitar que el trofeo sea entregado a Marruecos. La imagen del entrenador Pape Thiaw rodeado de militares y levantando el trofeo se volvió viral, reforzando la idea de que el país no piensa devolverlo.

Más allá de la cancha

El tema escaló incluso a organismos oficiales, con presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, expresando su indignación y llamó a las instituciones deportivas del país a defender el título "a toda costa". La Federación Senegalesa de Fútbol anunció que apelará la decisión de la CAF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando revertir el fallo.

Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026: Conoce los precios y fechas clave
Lee también

Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026: Conoce los precios y fechas clave

La decisión de esconder el trofeo ha generado polémica. Para algunos, se trata de un gesto de soberanía deportiva frente a lo que consideran una injusticia. Para otros, es una acción que puede agravar la crisis y poner en entredicho la credibilidad del fútbol africano. Marruecos, por su parte, celebró la proclamación oficial de la CAF y espera recibir el trofeo, lo que ahora parece improbable.

El caso recuerda episodios de disputas deportivas que trascendieron lo meramente futbolístico. La Copa Africana, símbolo de orgullo continental, se ha convertido en el centro de un conflicto que mezcla política, identidad y rivalidad regional. La decisión de la CAF ha sido criticada desde Senegal por presunta falta de claridad y por el impacto que genera en la confianza hacia las instituciones deportivas.

Alianza Lima enviaría carta notarial a Franco Velazco por difamación tras declaraciones contra el club
Lee también

Alianza Lima enviaría carta notarial a Franco Velazco por difamación tras declaraciones contra el club

Senegal ha transformado su protesta en un acto de resistencia nacional: proteger el trofeo con militares y negarse a entregarlo. Mientras Marruecos celebra su proclamación como campeón, el continente observa con desconcierto cómo la Copa Africana de Naciones se convierte en el epicentro de una disputa que amenaza con dejar cicatrices más allá del deporte.

Temas relacionados base militar CAF Copa Africana de Naciones Marruecos medida extrema radical Senegal trofeo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA