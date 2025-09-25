Precio del dólar HOY en Perú, jueves 25 de septiembre: ¿Cuál es el tipo de cambio?

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar en Perú te permite tomar mejores decisiones financieras, personales y comerciales. Es por ello, que en esta nota te revelamos los datos oficiales revelados por entidades del Estado sobre el tipo de cambio de esta moneda extranjera en nuestro país para la jornada de este jueves, 25 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar para este jueves?

El tipo de cambio impacta directamente en el costo de productos, servicios, ahorros, deudas y hasta en decisiones de inversión o viajes. Conocer su valor diario permite tomar mejores decisiones financieras en un contexto económico cambiante.

En ese marco, te revelamos los valores reflejados en la página oficial de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que reportó ligeras variaciones en el precio del dólar en el país, especialmente para su compra y venta:

Compra: S/3.503

S/3.503 Venta: S/3.511

Estas cifras del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran un leve incremento respecto a los precios revelados para ayer, 24 de septiembre, donde la compra del dólar era de S/3.495 y la venta correspondía a S/3.509.

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el Banco Central de Reserva (BCRP).

La entidad liderada por Julio Velarde, que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país, reportó que la divisa estadounidense cerró el miércoles 24 de setiembre con S/3.5030 (con apertura de 3,5085).

Entre otros datos para este inicio de semana, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.490 | Venta S/ 3.510

¿Por qué varía el precio de esta divisa?

El precio del dólar cambia por la oferta y demanda en el mercado, la intervención del BCRP, la situación económica y política del país, y factores internacionales como decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. o crisis globales.

También influyen las tasas de interés locales, así como la ley de oferta y demanda, pero también se ve influido por factores económicos como la inflación. Todos estos elementos hacen que el valor del dólar suba o baje frente al sol peruano.

Recuerda que puedes ver el precio del dólar en Perú en varias fuentes confiables y actualizadas como las siguientes:

Banco de la Nación (BN).

(BN). Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

y Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): Muestra el tipo de cambio oficial para operaciones financieras .

(SBS): Muestra el . BCRP.

Conocer el precio del dólar en Perú es fundamental porque influye directamente en la economía personal y nacional. Además, refleja la estabilidad económica del país frente a factores internos y globales; por ello, te revelamos cuál es su tipo de cambio para este jueves, 25 de septiembre.