Actualidad
¡A estar alertas!

Sismo remeció Perú HOY: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO movimiento telúrico sentido este sábado

¡Perú no deja de temblar! Conoce aquí la magnitud, el epicentro y los reportes del IGP sobre el último sismo sentido este sábado, 17 de enero, en el país.

Temblor hoy en Lima.
Temblor hoy en Lima. (Composición Exitosa)

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/01/2026

Un nuevo sismo se registró este sábado, 17 de enero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro de este movimiento telúrico, de acuerdo al último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sacudió Lima este sábado

Un nuevo temblor se ha registrado en el país, que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los movimientos telúricos sean recurrentes y que uno de ellos se registrara este sábado. 

De acuerdo a información del Instituto Geofísico del Perú, a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS), este último sismo fue de magnitud 3.8 en la escala de Richter y se registró alrededor de las 3:12 a.m. Asimismo, el boletín informativo de dicha entidad reveló que el epicentro fue a 34 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima.

Además, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente indicó en su reporte sísmico que este último movimiento telúrico tuvo una profundidad de 47 kilómetros con un nivel de intensidad III en la escala de Mercalli, así como una longitud de -77.03 y latitud -12.42 grados.

Sismo en Lima: ¿Dónde fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) también informó, a través del módulo de monitoreo y análisis, que el epicentro del temblor de hoy estuvo ubicado en el mar. 

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas como consecuencia de este evento natural que sorprendió a la capital en la madrugada. Frente a estas circunstancias, INDECI recomienda tener a la mano y siempre lista una mochila de emergencia.

Epicentro del último sismo que sacudió Lima - Perú.
Epicentro del último sismo que sacudió Lima - Perú.

Advierten oleaje anómalo

Ante esta alerta por el último sismo que remeció Lima, también es importante tener en cuenta los otros fenómenos naturales que se registran en nuestro país. Pues bien, INDECI emitió un boletín informativo en el que advierte sobre la llegada de un oleaje anómalo en todo el litoral peruano, a partir del domingo 18 de enero y con vigencia hasta el viernes 23.

De acuerdo al reporte, este evento se registrará de la siguiente manera:

  • El litoral norte (Zorritos, Talara, Paita, Pimentel y Salaverry) recibirá oleaje ligero del noroeste desde la madrugada del domingo, cambiando a suroeste el martes.
  • En el litoral centro (Chimbote, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Pisco y San Juan de Marcona), el oleaje del suroeste llegará desde la tarde del lunes. 
  • En el litoral sur (Mollendo e Ilo): el incremento de altura de olas se presentará también desde el lunes por la tarde.

Aunque se trata de un oleaje clasificado como ligero, el aviso recalca que puede generar condiciones peligrosas en áreas costeras y afectar la seguridad de quienes realizan actividades marítimas.

BOLETÍN INFORMATIVO DE OLEAJES N°002-2026 DEL 16-01-2026
BOLETÍN INFORMATIVO DE OLEAJES N°002-2026 DEL 16-01-2026

El IGP recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener siempre un plan familiar de emergencia para saber cómo actuar ante un sismo como el sentido este sábado, 17 de enero, en Chilca, Cañete, en Lima.

