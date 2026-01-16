Sismo sacude Perú HOY, 16 de enero: Epicentro y magnitud del ÚLTIMO movimiento telúrico sentido este viernes

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Descubre cuál fue el epicentro y la magnitud del último sismo sentido este viernes, 16 de enero, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en su cuenta oficial de X.

Sismo remece el sur del Perú

Un temblor se registró en el país, precisamente al sur. Pues, como se recuerda, Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Teniendo en cuenta ello, el Centro Sismológico Nacional, servicio que pertenece al IGP, brindó todos los detalles de este último movimiento telúrico.

De acuerdo a su más reciente boletín, el Censis detalla que el último sismo en Perú ocurrió con una magnitud de 4.5, alrededor de las 2:34 a.m. de este viernes, 16 de enero, a 33 kilómetros al noroeste de Alto de la Alianza, Tacna-Tacna, con una profundidad de 110 kilómetros. Asimismo, precisa que tuvo un nivel de intensidad III en la escala de Mercalli.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú, también precisó que este sismo registrado en la madrugada en el sur del país tuvo una latitud de -17.77 y longitud de -70.46 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0040

Fecha y Hora Local: 16/01/2026 02:34:39

Magnitud: 4.5

Profundidad: 110km

Latitud: -17.77

Longitud: -70.46

Intensidad: III Alto de la Alianza

Referencia: 33 km al NO de Alto de la Alianza, Tacna - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 16, 2026

¿Cuál fue el epicentro del último sismo?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), indicó que el punto exacto del epicentro de este último movimiento telúrico sentido en la madrugada de hoy se produjo en el distrito de Inclán, en la 'Ciudad Heroica'.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno. Sin embargo, exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás ante un nuevo sismo en el país.

Epicentro del último sismo sentido esta madrugada en Perú.

¿Qué hacer antes y después de un sismo?

Al ser nuestro país uno de alta actividad sísmica, el Indeci no solo les recuerda tener lista la mochila de emergencia en casa, sino que también compartió algunos consejos para estar preparados ante este tipo de emergencias.

Antes del sismo:

Ubica las zonas seguras para protegerte.

para protegerte. Ten lista tu mochila de emergencia, que debe tener elementos necesarios para afrontar situaciones de sismo y otros desastres naturales.

Participa de simulacros en su localidad.

Durante el sismo:

Mantén la calma y pon en práctica el plan de evacuación.

y pon en práctica el plan de evacuación. Ubícate en una zona segura del predio, como columnas, al costado del elevador y estructuras previamente identificadas.

del predio, como columnas, al costado del elevador y estructuras previamente identificadas. Si el lugar donde te encuentras no es seguro, sal de ahí inmediatamente.

Después de un temblor:

Si tu casa ha sido dañada por el sismo, evita ingresar hasta que un especialista en infraestructura efectúe la evaluación respectiva.

efectúe la evaluación respectiva. Dirígete al punto de reunión determinado por tu municipalidad.

Evita hacer llamadas porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda utilizar mensajes de texto.

porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda utilizar mensajes de texto. Mantente informado por radio y sigue las recomendaciones de las autoridades.

