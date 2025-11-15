Arequipa: Hallan sin vida a anciano de 80 años al interior de su vivienda en Yanahuara y detienen a su hijo

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un crimen alertó a los vecinos de la urbanización Juan XXIII en el distrito de Yanahuara luego que las autoridades policiales vayan en busca de un hijo como el principal sospechoso de la muerte de su padre de 80 años.

Anciano de 80 años es hallado sin vida

Según la información preliminar, el octogenario identificado como Óscar César Manzanares Pérez habría sido violentamente agredido a manos de Óscar Manzanares Linares (35) luego de una presunta discusión entre ambos.

Se señaló que alrededor de las 02:00 horas del jueves 13 de noviembre, al interior de una vivienda ubicada en la mencionada jurisdicción, el hijo habría agredido a su padre utilizando un objeto contundente y un cuchillo de cocina.

Producto del altercado, el adulto mayor habría terminado con múltiples lesiones traumáticas y una ruptura aórtica, principal arteria del cuerpo, que le habría causado la muerte.

Tras el presunto crimen, el investigado habría intentado ocultar el cuerpo y las evidencias del ataque. Para ello, habría trasladado el cuerpo hacia otra habitación y usado sábanas para cubrir la evidencia.

Sin embargo, una trabajadora del hogar haría encontrado las evidencias y alertó a los vecinos quienes alertaron a las autoridades. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Yanahuara intervinieron la vivienda y encontraron el cuerpo de la víctima. El hijo, Manzanares Linares, se encontraba en el lugar por lo que fue detenido.

Personal y efectivos de Criminalística llegaron para realizar sus diligencias, levantarlo y trasladarlo hacia la sede de la morgue. Se realizará la necropsia que determinará las causas exactas de su deceso.

Fiscalía inicia investigación preliminar

El Distrito Fiscal de Arequipa, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva inició la investigación preliminar en contra del detenido para continuar con la investigación del caso.

Al detenido se lo señala como el autor del presunto delito de parricidio en agravio de su padre. La investigación fiscal y policial esclarecerán los hechos.

El fiscal a cargo del caso, fiscal Adjunto Provincial Jersson Luis Neyra Morales, dispuso diligencias urgentes como la necropsia de ley, la evaluación psicológica y psiquiátrica del investigado, el análisis genético y toxicológico, el peritaje de ADN sobre las evidencias incautadas (cuchillo y sábanas con sangre), la inspección criminalística del lugar de los hechos, y la toma de declaraciones a testigos y vecinos.

En el distrito de Yanahura, en Arequipa, un adulto mayor de 80 años fue encontrado sin vida luego que las autoridades policiales encontraran su cuerpo con evidencias de brutales golpes. En la diligencia intervinieron al principal sospechoso, su hijo de 35 años.