Callao: Asesinan de ocho balazos a mujer denunciada por estafa y usurpación en la puerta de su casa

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia volvió a golpear al Callao. Una mujer de 56 años fue asesinada a balazos cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, ubicada en el cruce del jirón Salaverry con la calle Independencia, en la zona de Castilla. El ataque ocurrió la noche del último miércoles y ha generado gran conmoción entre los vecinos del sector.

Según información preliminar, el crimen se registró alrededor de las 9:14 p.m. Testigos indicaron que dos sujetos que se desplazaban a pie interceptaron a la víctima cuando permanecía en el exterior de su domicilio. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego en repetidas ocasiones y luego escaparon con rumbo desconocido.

Víctima tenía denuncias por estafa

La víctima fue identificada como Norma Chazarro Alfaro, de 56 años. Tras el ataque, fue auxiliada por personas de la zona y trasladada de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento, ya que ingresó al establecimiento de salud sin signos vitales.

Peritos de Criminalística que llegaron al lugar encontraron hasta ocho casquillos de bala en la escena, evidencia que confirma la ferocidad del atentado. Los especialistas realizaron el levantamiento de indicios mientras agentes policiales recogían testimonios de vecinos y posibles testigos para reconstruir los últimos momentos de la víctima.

De acuerdo con información policial, Chazarro Alfaro registraba antecedentes por los presuntos delitos de estafa y usurpación. Además, las autoridades señalaron que en el año 2013 ya había resultado herida de bala en un hecho de características similares, dato que ahora forma parte de las investigaciones para determinar el móvil del asesinato.

🔴🔵 Callao: Asesinan a mujer de ocho disparos en la puerta de su casa.



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Tras el crimen, la Policía Nacional ejecutó un plan cerco en distintos puntos del Callao para ubicar a los responsables. En paralelo, agentes de la Depincri y peritos de Criminalística continúan con las diligencias. Las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán clave para identificar a los atacantes y esclarecer este nuevo homicidio.

Es así que, el crimen de esta mujer vuelve a poner en evidencia la creciente violencia que afecta al Callao. Mientras la Policía busca determinar si sus antecedentes guardan relación con el ataque, las investigaciones se centran en identificar a los responsables y esclarecer el móvil de un homicidio ejecutado con extrema violencia.