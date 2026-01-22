Callao: Delincuentes intentan asaltar sede del Banco de la Nación y desatan balacera contra policías

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El Callao volvió a ser escenario de violencia a plena luz del día. Este jueves, delincuentes intentaron asaltar la agencia del Banco de la Nación ubicada en el centro comercial Minka, generando una balacera que sembró el pánico entre cientos de clientes y transeúntes.

El hecho ocurrió en la Puerta 2 del centro comercial, donde se encontraron más de 18 casquillos de bala tras el intercambio de disparos entre los asaltantes y efectivos policiales. La rápida reacción de la Policía permitió la captura de cinco personas vinculadas al ataque, mientras que al menos dos heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

Ataque a plena luz del día

El centro comercial se encontraba lleno de personas realizando compras y trámites bancarios, lo que aumentó el riesgo de víctimas civiles. Testigos relataron escenas de caos y desesperación, con clientes refugiándose en tiendas y pasillos para evitar ser alcanzados por las balas.

La Policía activó el Plan Cerco, desplegando patrullas, unidades Halcón y agentes de la Central 105 Callao. El operativo permitió neutralizar a los atacantes y asegurar la zona, que quedó acordonada para las investigaciones.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El ataque se produce en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar la ola de inseguridad en Lima y Callao. La balacera dentro de un lugar tan emblemático como Minka pone en entredicho la efectividad de las medidas, al evidenciar que las organizaciones criminales siguen operando con violencia incluso en espacios vigilados.

Vecinos y clientes expresaron su preocupación por la vulnerabilidad de lugares públicos y exigieron mayor presencia policial permanente en zonas comerciales.

Investigación en curso

La Policía continúa recopilando información y analizando las cámaras de seguridad del centro comercial para determinar si hubo más implicados en el intento de asalto. Los cinco detenidos están en proceso de identificación y se investiga si forman parte de una banda dedicada a asaltos a entidades financieras.

El intento de asalto al Banco de la Nación en Minka refleja la gravedad de la inseguridad en el Callao: cinco detenidos, dos heridos y más de 18 casquillos de bala hallados en la escena. El hecho, ocurrido en pleno estado de emergencia, reaviva el debate sobre la eficacia de las medidas gubernamentales y la necesidad de reforzar la protección en espacios públicos concurridos.