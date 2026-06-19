Callao: Sicario dispara siete veces contra entrenador de fútbol frente a sus alumnos y desata el terror

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Momentos de terror se vivieron en una cancha sintética del asentamiento humano Boterín, en el Callao, luego de que un entrenador de fútbol de menores fuera atacado a balazos mientras se encontraba junto a sus alumnos. El violento hecho generó pánico entre los niños que participaban de los entrenamientos y entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Carlos José Gamarra Manco, de 42 años. Según información policial, el profesor se hallaba sentado en las gradas del recinto deportivo cuando un sujeto armado llegó al lugar y le disparó hasta en siete oportunidades. El ataque ocurrió a plena luz del día y en presencia de decenas de menores que realizaban actividades deportivas.

Ataque habría sido por extorsión

Según detalló la Policía Nacional, la balacera desató escenas de desesperación entre quienes se encontraban en la cancha. Además, el atentado se registró a pocos metros del centro educativo Los Niños del Buen Pastor, lo que incrementó la preocupación de los residentes. Una testigo relató el dramático momento que se vivió durante el ataque.

"Le han hecho como siete disparos. Estaban entrenando y por eso había un montón de niños en la cancha. Normalmente entreno a esa hora. Y cuando pasó todo se pusieron a correr", contó muy asustada.

Tras el ataque, Gamarra Manco fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión. El entrenador permanece internado con pronóstico reservado, mientras los médicos continúan monitoreando su evolución debido a la gravedad de las heridas.

🔴🔵Callao: Disparan hasta siete veces contra entrenador frente a sus alumnos.



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Hasta la escena llegaron agentes de la comisaría de Ramón Castilla, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes. La Policía no descarta que el atentado esté vinculado a un presunto caso de extorsión. Asimismo, recordaron que en marzo otro entrenador de fútbol fue asesinado a balazos en el Callao, un antecedente que incrementa la preocupación por la violencia que afecta a este sector.

De esta manera, este nuevo ataque contra un entrenador de fútbol vuelve a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad en el Callao. La violencia, cada vez más cercana a espacios frecuentados por menores, genera preocupación entre vecinos y autoridades, mientras las investigaciones buscan determinar si detrás del atentado existe una red de extorsión.