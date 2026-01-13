Crimen en VMT: Militar en retiro es asesinado a balazos tras resistirse al robo de su camioneta

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un fatídico hecho de sangre cobró la vida de un exmilitar en el distrito de Villa María del Triunfo, quien tras resistirse al robo de su camioneta, fue asesinado a balazos por tres delincuentes.

Un nuevo crimen ha sacudido la jurisdicción antes mencionada, en donde Melder Navarro Contreras perdió la vida tras enfrentarse a facinerosos que intentaron arrebatarle su vehículo de alta gama en el cruce de las avenidas San José con Melgar.

En un intento de salvaguardar su herramienta de trabjo, la víctima arrojó las llaves de este, dicha acción fue el detonante para que los criminales abrieran fuego a quemarropa a corta distancia.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el militar en retiro de 45 añlos se encontraba acompañado de su sobrino y se desplazaba específicamente por la cuadra 6 de la avenida San José para comprar comida, cuando de manera intempestiva fueron interceptados por tres hampones.

Por su parte, el reporte policial señala que su acompañante logró huir y esconderse, pero Navarro Contreras fue obligado a descender de la unidad móvil. Tras un violento forcejeo por evitar el robo, uno de los delincuentes disparó directamente a su pecho, hecho que sucedió frente al mercado San Francisco.

Tras ello, el agraviado recibió primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia al hospital María Auxiliadora, pero lamentablemente los médicos confirmaron su deceso.

La Policía captura a dos sospechosos del crimen

Vale señalar que, la Policía informó que se logró identificar una mototaxi que los criminales habrían usado para escapar. En paralelo, los familiares del occiso interpusieron una denuncia por lo que los efectivos de la Comisaría de Villa María del Triunfo localizaron el vehículo menor dentro de un inmueble ubicado en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

En dicho lugar se intervino a Camila Huanari Corso, de 24 años, quien habría sido la encargada de movilizar a los delincuentes. De igual manera se logró detener a José Armando Quispe Sánchez. Al momento de la intervención, se incautó más de 300 envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. La Depincri de Villa María del Triunfo es la que se encuentra a cargo de las investigaciones.

