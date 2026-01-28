La Molina: Policía en retiro y su hermano son capturados por asesinato a cambista

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a un policía en retiro y a su hermano, en el distrito de La Molina, por estar involucrados en el asesinato de un cambista.

Policía en y su hermano son capturados

Aparecían entre los más buscados por la Policía. Uno de ellos era un expolicía y el otro era su hermano. Ambos estaban implicados en el asalto a un hombre que laboraba como cambista, quien perdió la vida tras resistirse al robo de 500 mil soles, en el año 2024.

Fue así después de dos años, los agentes de de Interpol de las Divisiones de Búsqueda y de Inteligencia contra el Crimen Transnacional llegaron hasta el distrito limeño de La Molina y lograron ingresar a una ferretería ubicada en la avenida Cieneguilla para capturar a los hermanos Jhon y Jhosep Peralta Huamán.

El primero de ellos intentó burlar a las autoridades, de la institución a la perteneció hasta hace un par de años atrás, escondiéndose en el interior de un baño, sin embargo, terminó siendo reducido con éxito.

De acuerdo a documentos judiciales, ambos jóvenes habrían participado en la marcación y reglaje del cambista identificado como Jeiner Mejía Lara, quien falleció luego de resistirse a un asalto de medio millón de soles en su local que se situaba en Cajamarca el pasado 4 de marzo de 2024, pero ambos detenidos negaron su participación en este crimen.

Ofrecían una recompensa de 10 mil soles por su ubicación y captura

Cabe resaltar que, durante la intervención las autoridades de Interpol verificaron que John Peralta tenía en su poder un DNI con su rostro, pero con la identidad de otra persona.

Él junto a su hermano Jhosep Peralta Huamán figuraban en la base de datos de la Interpol con notificación azul, lo que significaba alta peligrosidad y que cuentan con una investigación policial.

Adicionalmente la Policía Nacional del Perú (PNP) estaba ofreciendo por su captura y ubicación un total de 10 mil soles. Finalmente los capturados fueron derivados a la base la Interpol en Surco parab ser puestos a disposición del Poder Judicial de Cajamarca.

Como vemos, agentes de de Interpol de las Divisiones de Búsqueda y de Inteligencia contra el Crimen Transnacional lograron capturar en el distrito de La Molina a los hermanos Jhon y Jhosep Peralta Huamán en el interior de una ferretería debido a que están implicados en el asesinato de un cambista, ocurrido en el año 2024.