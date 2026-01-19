Terror en Ventanilla: Sicarios asesinan a mototaxista de 13 balazos y dejan herida a joven de 16 años

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Pese a los esfuerzos del gobierno de turno, las muertes en la capital continúan registrándose a diario. Esta vez, un mototaxista de solo 22 años fue asesinado por sicarios de 13 balazos, dejando además un joven de 16 años gravemente herida.

Asesinan a mototaxista y dejan herida a joven de 16 años

De acuerdo a testigos, el hecho ocurrió en la avenida Revolución, ubicado en la zona industrial de distrito, sobre la noche de este último domingo 18 de enero. Ahí, Christian Eduardo Salcedo Zeballos transitaba a bordo de su vehículo menor acompañado de una adolescente quien iba como su copiloto.

De pronto, ambos fueron interceptados por un automóvil de color guinda cuando la unidad se encontraba en movimiento. Los sicarios bajaron del auto y no duraron en aplicar 13 balazos sin reparo alguno contra la mototaxi de color negra.

Lamentablemente, el conductor recibió impactos en la cabeza y en otras zona del cuerpo quitándole la vida casi al instante. Por su parte, la menor de 16 años fue herida en la pierna y en otras zonas.

De inmediato, la joven fue llevada al Hospital de Ventanilla donde cuenta con pronóstico reservado. Exitosa llegó a la escena del crimen y pudo descartar que esta menor sea familiar de la víctima, aunque se desconoce el parentesco que tenían.

Presunta víctima de extorsión

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron a atender la emergencia, cercando el lugar para iniciar con las diligencias de rigor. La primera hipótesis que se maneja es que el mototaxista se habría negado a pagar cupos por lo que decidieron quitarle la vida.

Familiares de las víctimas también llegaron a la escena, pero se rehusaron a declarar a los medios de comunicación. Exitosa pudo constatar que existen en el lugar dos cámaras de seguridad las cuales podría ser claves para dar con los responsables de este crimen.

Las investigaciones quedaron a cargo a la Depincri de Ventanilla. Además, en solo 19 días de este año 2026, ya se reportan 10 homicidios, según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).

