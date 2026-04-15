PNP capturó a dos presuntos sujetos involucrados en asesinato de ciudadana paraguaya en Cusco

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

A casi dos semanas de suscitarse el asesinato de una ciudadana paraguaya en la región Cusco, efectivos de la Policía Nacional capturaron a dos presuntos sujetos que estarían involucrados en dicho hecho de sangre.

PNP captura a presuntos involucrados en asesinato a paraguaya

El asesinato de una mujer de nacionalidad paraguaya, ocurrido el pasado 3 de abril en pleno Viernes Santo en la región Cusco, comienza a esclarecerse. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron la intervención de dos sujetos venezolanos que estarían implicados en este crimen.

Cabe señalar que, esta importante captura se logró tras varios días de seguimiento e inteligencia. Así lo confirmó el general PNP Virgilio Martínez, jefe de la Región Policial Cusco, quien indicó que ambos extranjeros pretendía huir del país.

Uno de ellos fue identificado como Pedro Aguiar, de 37 años, quien fue intervenido en la ciudad de Tumbes cuando pretendía cruzar la frontera con rumbo a Ecuador siendo su destino final su natal Venezuela.

De igual manera, el otro implicado fue reconocido como Jacsell Mujica, también de 37 años, quien de acuerdo a información de las diligencias habría sido el conductor que faciliitó el escape del autor material del ataque contra la ciudadana oriunda de Paraguay.

Hay que mencionar que, se conoció que ambos detenidos presentan acusaciones por delitos como sicariato, extorsión y tráfico ilícito de drogas y estarían involucrados directamente en el crimen de la turista en territorio cusqueño.

Así fue el crimen de la ciudadana paraguaya

Durante la madrugada del pasado sábado 4 abril, se halló el cuerpo sin vida de una ciudadana paraguaya en una de las habitaciones de un hostal en Cusco. La mujer extranjera fue identificada como Deysi Gonzáles, de 30 años, quien fue atacada a balazos en el citado lugar localizado en la avenida Costanera, en el distrito de Santiago.

De acuerdo a las pesquisas el atacante irrumpió en el establecimiento y consultó por su víctima y, tras conocer en qué habitación se encontraba, le propinó varios disparos a quemarropa previamente a darse a la fuga.

Tras quedar gravemente herida, la ciudadana paraguaya fue trasladada de emergencia al Hospital Regional del Cusco, donde debido a la gravedad de los impactos de bala perdió la vida.

En síntesis, luego de casi dos semanas de ocurrido el asesinato de Deysi Gonzáles, mujer de nacionalidad paraguaya, en Cusco; la Policía Nacional capturó a dos ciudadanos venezolanos que estarían sindicados de participar en este hecho de sangre, en medio de un operativo ejecutado tras varios días de seguimiento e inteligencia.