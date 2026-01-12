Terror en Comas: Delincuentes persiguen y apuñalan a hombre dentro de salón de belleza

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un terrible ataque se ha suscitado en el distrito de Comas, en donde delincuentes persiguieron y acuchillaron a un hombre en el interior de un spa, sin importar la presencia de testigos.

El terrible ataque se registró específcamente en el interior de un spa ubicado en la calle Eduardo Dibós, en la mencionada jurisdicción del Cono Norte. Hasta dicho establecimiento llegó un varón que venía siendo perseguido por unos sujetos.

Las cámaras de seguridad del local evidenciaron cómo la víctima ingresa raudamente para buscar refugio, sin embargo, uno de sus atacantes logra atraparlo, pese a que resistía, mientras que en cuestión de segundos aparece otro tipo con un cuchillo y directamente lo apuñaló, hasta tres veces, en diferentes partes del cuerpo.

Cabe mencionar que, durante este lamentable hecho se encontraba dos trabajadoras del centro de estética atendiendo a dos clientas, pero que al percatarse de la presencia de los sujetos, salieron despavoridas en busca de salvaguardar sus vidas, desatando una escena de pánico.

Trascendió que luego de efectuar este ataque, los agresores huyeron rápidamente del lugar en dirección a la cuadra 1 de la calle Eduardo Dibós con rumbo desconocido. Por su parte, el agraviado salió del negocio, de acuerdo a información de los residentes, se desplazó hasta una pollería en la que buscó auxilio mientras se desangraba producto de las lesiones que recibió.

"Una señora vino y me dijo abajo están peleando, salgo y de ahí un chico pasó con polo negro y parecía que lo habían acuchillado en la espalda y estaba corriendo y se metió a la pollería del costado", relató uno de los testigos.

Los vecinos se pronuncian ante este caso

Es necesario sostener que la víctima fue asistida por transeúntes y posteriormente trasladada a un hospital cercano con el objetivo de recibir atención médica de urgencia.

Los residentes de la zona afirmaron que el sujeto que portaba el cuchillo actuó con total ferocidad previo a escapar con su cómplice. Por su parte la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que se están revisando por alrededores para recabar mayores detalles.

Cabe señalar que, los vecinos aseguraron que esta no es la primer vez que sucede algo similar como este hecho. "Hace poco han matado acá, la delincuencia continúa", expresó un vecino. Además, otro sostuvo que el patrullaje debe ser más constante y que podría ayudar a mitigar esta ola de delincuencia.

