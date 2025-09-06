Alexandra Seijas se pronunció tras ataque armado contra bus de Son del Duke: "Gracias a Dios estamos bien"

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La cantante Alexandra Seijas, integrante de Son del Duke, emitió unas cortas palabras luego del atentado contra el bus de la orquesta chiclayana. El hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres (SMP) y los responsables aún no han sido capturados por las autoridades.

Integrante de Son del Duke brinda cortas palabras

Mediante breves declaraciones a los medios de comunicación, la vocalista indicó que no se les ha otorgado autorización a los integrantes de la agrupación de cumbia para hablar sobre el hecho. Es así que no pudo brindar detalles sobre la investigación policial ante el hecho de violencia.

"No nos han permitido hablar de verdad. (¿Cómo se encuentran ustedes?) Gracias a Dios todos estamos bien. (Emocionalmente, ¿cómo se encuentran?) Todo está bien", dijo Seijas, quien rápidamente salió del hotel en donde ocurrió el acto criminal, este sábado 6 de septiembre.

De tal modo, se pudo visualizar a la cantante, que llevaba lentes oscuros, saliendo del lugar acompañada de agentes de seguridad, quienes la acompañaron hacia un vehículo que la esperaba fuera del hotel.

Ella llevaba su maleta, debido a que los integrantes llegaron a horas de la tarde al hotel para descansar hasta que ocurrió el ataque por parte de presuntos extorsionadores que dispararon en reiteradas veces contra el bus de la orquesta que estaba estacionado a los exteriores del hotel.

En tal sentido, se vio a Alexandra Seijas realizando llamadas mientras se encontraba dentro del lugar. Si bien no brindó detalles de la situación, se sabe que el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando la investigación del caso para dar con la captura de los responsables.

Cámaras de seguridad de la zona podrían ayudar en el caso

Hasta el momento, no se ha podido ver a otro integrante de la orquesta salir del lugar, pero se espera que se pronuncien nuevamente para la tranquilidad de sus seguidores. Cabe mencionar que, en la urbanización San Pedro, lugar donde ocurrió el hecho, existen gran cantidad de cámaras de seguridad que, podrían servir para identificar y capturar a los responsables de este acto que, huyeron son rumbo desconocido.

Cabe mencionar que, la orquesta emitió un comunicado a penas ocurrió el ataque e informaron que sus presentaciones musicales fueron suspendidas por un tema de seguridad y respeto al equipo que pertenece a esta conocida agrupación.

De esta manera, se conoció que la cantante Alexandra Seijas, integrante de Son del Duke, brindó unas breves palabras luego del atentado perpetrado contra el bus de la orquesta chiclayana, el cual ocurrió este sábado en el distrito de San Martín de Porres (SMP).