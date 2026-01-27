Selección peruana: Entrenador elegido no sería de Argentina y FPF habría contactado con un brasileño

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cerca de concluir el mes de enero, la selección peruana continúa sin conocer quien será su entrenador, algo que ha causado incertidumbre entre periodistas e hinchas de la 'blanquirroja', Ante el hermetismo de la FPF, se conoció que la negociación sufrió un cambio y el elegido sería un brasileño y no uno de Argentina.

Un hombre con experiencia

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta de L1 Max, la Federación Peruana de Fútbol tuvo la intención de negociar con Gustavo Álvarez, quien se encontraba libre tras dejar la Universidad de Chile. Sin embargo, no se comunicaron con él, por lo que no es la primera opción.

"Con Gustavo Álvarez hubo dos reuniones. La primera fue cuando la 'U' de Chile vino a jugar la Copa Sudamericana con Alianza, en ese momento hubo un contacto con gente de la Federación y luego hubo un contacto el mes pasado y ahí dijeron: nos gusta tu plan", sostuvo el comunicador.

Por las referencias que le han dado las fuentes que maneja, señaló que en la FPF buscaban que Tité sea el estratega de la 'blanquirroja', aunque él habría rechazado las propuestas. Por tal motivo, el as bajo la manga sería Luis Antonio Venker de Menezes, más conocido como 'Mano'.

"Me hablaron hace un rato de Mano Menezes. Me dijeron que puede ser una posibilidad interesante. Sé que algunos miembros de la Federación buscaban un perfil brasileño así, pero ahora están apuntando si esa opción de Brasil, buscan a alguien con experiencia en eliminatorias", mencionó.

Carrera de Menezes como DT

Con 63 años, inició su carrera como director técnico en 1997 en Guaraní, permaneciendo hasta el 2002. Tuvo un paso por equipos pequeños de su país hasta que en 2005 le llegó la oportunidad con Gremio, logrando el ascenso en 2005 y ganando dos veces el Campeonato Gaucho.

Pasó en 2008 a Corinthias y en 2010 alcanzó el mejor logro de su carrera como estratega al dirigir al 'schratch', aunque con una estadía de solo dos años. Dirigió a Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahía, Inter de Porto Alegre, Fluminense, se fue a China, Arabia Saudita y hasta diciembre fue otra vez DT de Gremio.

