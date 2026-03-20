Ricardo Gareca habla sin filtros y revela por qué "en Perú lo quieren más"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El técnico argentino Ricardo Gareca sorprendió al hablar sin filtros y dejar una declaración en la que explicó por qué siente que "en Perú lo quieren más", una frase que rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales.

Ricardo Gareca y su inesperada confesión

Todo ocurrió durante la presentación de su nuevo programa de streaming en territorio peruano. En medio de la conferencia, Ricardo Gareca sorprendió al referirse a su reciente experiencia en la selección chilena, etapa que no terminó de la mejor manera.

Con mucha chispa, el técnico soltó una frase que estalló el internet: " La gente de Perú me quiere ahora más porque como dirigí a la selección de Chile y terminamos últimos ; no sé, a lo mejor deben haber pensado que el profe lo hizo a propósito".

Ricardo Gareca guarda respeto a Chile

Sin embargo, Ricardo Gareca no se quedó solo en la broma. Minutos después, quiso dejar en claro que, más allá de los resultados, guarda un profundo respeto por el país sureño y por cómo fue tratado durante su estadía.

"Tengo que decir, porque la sustancia va a salir en todos lados, que me trataron muy bien y tengo un gran respeto por Chile. No se me dieron los resultados, pero tengo un gran respeto por Chile", agregó con seriedad.

Cabe recordar que el paso del 'Tigre' por la selección chilena estuvo lejos de lo que logró en Perú. Desde enero de 2024 hasta junio de 2025.

El entrenador registró una campaña complicada, con apenas una victoria, cuatro empates y ocho derrotas en partidos oficiales, dejando al equipo en el último lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Gareca le desea éxitos a Mano Menezes

Ricardo Gareca había dejado en claro que prefería no pronunciarse sobre la selección peruana; sin embargo, hace algunos días hizo una excepción para desearle lo mejor a su colega Mano Menezes.

"El nuevo técnico es un profesional de mucha experiencia, lo avala la trayectoria y hay que apoyarlo. Es un nuevo comienzo, desearle todo lo mejor. Todos somos hinchas de la selección para que le vaya bien", manifestó el 'Tigre'.

Así, Ricardo Gareca reveló por qué siente que en Perú lo quieren más, señalando que su paso por la selección chilena no fue exitoso y que eso influyó en el mayor cariño que percibe en el país donde tuvo mejores resultados.