Brasil está de luto: Fallece Oscar Schmidt, el "Pelé del básquet" a los 68 años

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El deporte brasileño y mundial está de luto. Este viernes falleció en São Paulo a los 68 años Oscar Schmidt, considerado el máximo anotador de la historia del baloncesto y conocido popularmente como el "Pelé del básquet". Su familia confirmó el deceso tras una larga lucha contra un tumor cerebral que enfrentó durante más de 15 años.

Confirmación familiar

La noticia fue confirmada por su hijo a través de una publicación en redes sociales, donde expresó el dolor de la pérdida y el orgullo por el legado de su padre. En su mensaje, describió a Schmidt como "un ídolo para el mundo y un padre para mí", resaltando que su vida fue un ejemplo de esfuerzo y amor por el deporte.

El emotivo texto concluyó con una despedida cargada de emoción, que rápidamente generó miles de reacciones y muestras de apoyo ante la sensible pérdida.

Hijo de Oscar Schmidt dio la noticia del fallecimiento.

El homenaje de Pelé

La cuenta oficial de Pelé en X también recordó a Schmidt con una fotografía en la que ambos aparecen abrazados. El mensaje destacó que "Oscar Schmidt fue una leyenda" y que su nombre se convirtió en sinónimo de grandeza, asegurando que vivirá eternamente en la memoria del deporte brasileño.

Este gesto reforzó el apelativo de "Pelé del básquet", que acompañó a Schmidt durante décadas y lo conectó simbólicamente con el máximo ídolo del fútbol.

Hoje perdemos um gigante. E nos despedimos de um nome que virou sinônimo de grandeza.



Na foto, vemos Edson abraçando o Pelé do basquete. Oscar Schmidt foi uma lenda. Um capítulo muito especial da história do esporte brasileiro.



E, como todos deste patamar, Oscar continuará... pic.twitter.com/nw2s2hVQB4 — Pelé (@Pele) April 17, 2026

Vida y logros

Apodado también como la "Mano Santa", Schmidt dejó cifras que parecen inalcanzables: 49.737 puntos en su carrera profesional, la mayor cantidad registrada en la historia del baloncesto.

Participó en cinco ediciones de los Juegos Olímpicos entre 1980 y 1996, y fue protagonista en el oro de Brasil en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 y en el bronce del Mundial de Filipinas 1978. Su estilo ofensivo y su capacidad de liderazgo lo convirtieron en un símbolo del baloncesto latinoamericano.

En 2013, Schmidt ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos, reconocimiento que consolidó su lugar entre las grandes figuras de la historia del deporte. La Confederación Brasileña de Baloncesto lo calificó como un "símbolo eterno" y destacó su ejemplo de determinación, coraje y amor a la vida.

A CBF lamenta o falecimento de Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro e mundial, atleta incansável, sinônimo de patriotismo, garra e talento.



"Recebo com profundo pesar a notícia da morte de Oscar Schmidt, um dos maiores atletas que o Brasil já teve. Oscar, nosso Mão Santa,... pic.twitter.com/U97fQGIJDH — brasil (@CBF_Futebol) April 17, 2026

La muerte de Oscar Schmidt marca el cierre de un capítulo dorado en el baloncesto mundial. Su legado trasciende las estadísticas y títulos: fue un referente de pasión y entrega, capaz de unir generaciones y de ser recordado como el "Pelé del básquet". Su figura permanecerá como inspiración para quienes ven en el deporte un camino de grandeza y superación.