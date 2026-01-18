Alianza Lima mejoró en el cierre de su gira por Uruguay: Equipo de Pablo Guede venció a Colo Colo

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la participación de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata realizada en Montevideo, Uruguay, para Alianza Lima y fue con creces. En el mejor partido del equipo dirigido por Pablo Guede, los blanquiazules vencieron por 3 a 2 a Colo Colo y quedó listo para medirse al Inter de Miami en la Noche Blanquiazul.

Guerrero abrió la cuenta

Para este encuentro el entrenador argentino realizó una modificación en su esquema y mandó un 5-4-1, con Paolo Guerrero como único punta. Su presencia fue bien aprovechada y al minuto 33' un lance cruzado de Luis Advíncula para Eryc Castillo acabó con un pase al 'Depredador' que desde la medialuna resolvió con categoría.

Aunque los íntimos tuvieron menos la posesión del balón, la línea de cinco impidió que el conjunto chileno genere peligro en arco de Guillermo Viscarra. Con el 1-0 tras el descanso, el 'cacique' adelantó líneas en búsqueda del empate, lo que encontró con el pasar de los minutos.

En el 71' el argentino Marcelo Correa recibió solo en el área un centro y 'fusiló' al golero boliviano. No obstante, la reacción de los 'grones' fue inmediata y tres minutos después el ingresado Alan Cantero centró para otro revulsivo, Luis Ramos, que la metió con el pecho, ante la marca que perdió Arturo Vidal.

Otra vez Colo Colo intensificó su ataque y a los 81' regresó la paridad, con el doblete de Correa de un cabezazo. Pero la noche fue para Cantero, quien tras robar una pelota al 83' sacó un remate de fuera del área imposible de atajar para Fernando De Paul.

Próximos partidos de Alianza Lima

Tras acabar la gira por tierras charrúas, los 'íntimos' tendrán su última examen frente al Inter de Miami de Lionel Messi y compañía. Este duelo amistosos se disputará el próximo sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva y formará parte de la Noche Blanquiazul, la presentación del plantel.

Después de eso, iniciará oficialmente la temporada para el elenco victoriano, que deberá visitar a Sport Huancayo en la 'Incontrastable' por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga1. Cinco días después, debutará en la primera fase de la Copa Libertadores ante Sportivo 2 de mayo en Paraguay.

