Christian Cueva ARREMETE contra Tapia tras críticas a la FPF y la selección peruana: "No era el momento para hablar"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Renato Tapia ha desatado una serie de reacciones luego de su tajante postura sobre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la selección expresada durante una recinete entrevista. Al respecto, Christian Cueva salió al frente para cuestionar la forma y el momento en el que el mediocentro nacional decidió pronunciarse.

Christian Cueva arremete contra Renato Tapia

El flamante refuerzo de Juan Pablo II College no fue ajeno a lo manifestado por el futbolista del Al-Wasl, de Arabia Saudita, y en diálogo con el programa 'Edición Central' de Radio Ovación, reaccionó con firmeza a las declaraciones de Tapia.

"Si bien es cierto me saltó la noticia, me parece que los momentos para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar, no lo comparto. Es un compañero al que siempre voy a respetar y desear lo mejor. En su momento, cuando estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o solucionar, se tuvo que hablar", señaló.

En consiguiente, refirió que como en toda familia, en la interna de la Blanquirroja hubieron problemas, pero estos se solucionaron de manera correcta por lo que le sorprendió que su colega haya hablado así. "Creo que es el momento, que si uno alguna vez como jugador lo pensó se debieron solucionar internamente", acotó 'Aladino'.

Además, el último '10' de ´Perú consideró que la manera de protestar mediante una renuncia a la selección no es lo correcto, tal y como lo dijo Renato Tapia. "Creo que cada uno tiene su propio pensamiento. No comparto de que se diga que uno tiene tiene protestar retirándose de la selección.Yo en ningún momento me retiré", señaló.

¿Qué fue lo que dijo Renato Tapia?

Renato Tapia concedió una entrevista al programa de YouTube 'Doble Punta' en el que expresó tajantemente su malestar por la situación que hoy atraviesa la FPF y la Bicolor.

"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales", enfatizó.

Además, refirió que existe un ambiente de desconcierto e incertidumbre en trabajadores del máximo ente del fútbol peruano. También, reveló que en la interna del 'equipo de todos' "hay hipocresía".

Christian Cueva no fue ajeno a lo contundente crítica de Renato Tapia sobre la FPF y la selección peruana debido a que considera que no era la forma ni el momento para que el mediocampista se exprese así.