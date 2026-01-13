Paolo Guerrero confiesa que estuvo muy cerca de jugar en Boca Juniors: "Me fueron a buscar"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras defiende los colores de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata, Paolo Guerrero se animó a recordar dos oportunidades en su carrera donde estuvo a nada de jugar en Boca Juniors. El 'Depredador' explicó los motivos por los que esas chances no se concretaron.

Paolo Guerrero casi juega en Boca

En diálogo con SportsCenter, Paolo Guerrero contó que casi se pone la camiseta de Boca Juniors... ¡y no una, sino dos veces! La primera fue entre 2019 y 2020, al inicio de la temporada, cuando su nombre empezó a dar vueltas por todos lados en el mundo xeneize.

"Estuve muy cerca de llegar a Boca en dos oportunidades. Una en 2019 o 2020, a comienzos de temporada. Casi llego a Boca", confesó el 'Depredador', dejando claro que esa chance estuvo realmente cerca de concretarse.

La segunda oportunidad llegó en 2022, cuando desde Argentina volvieron a contactarlo. Sin embargo, ese momento no era el ideal para Paolo Guerrero, que atravesaba una etapa complicada a nivel físico. "Después me fueron a buscar en 2022 cuando todavía tenía para un poco más de recuperación", explicó el delantero de Alianza Lima.

Paolo Guerrero priorizó su salud

El propio Paolo Guerrero fue claro al explicar por qué su llegada a Boca Juniors no se dio. Las lesiones marcaron una etapa dura en su carrera y lo obligaron a tomar decisiones pensando más en su salud que en el prestigio de un club.

"En 2022 tenía muchos altibajos con mi rodilla, pero en 2023 pude entrenarme normal. Necesitaba jugar para poder agarrar ritmo y confianza, es lo que un delantero necesita", señaló.

El goleador histórico de la selección peruana recordó que los años 2020 y 2021 fueron especialmente complicados. "2021 fue un año terrible para mí, jugaba con una pierna. Con la derecha se me hinchaba la rodilla y tenía muchos altibajos", agregó, dejando ver lo difícil que fue ese periodo.

Riquelme también lo quería en Boca

Esta confesión no cayó del cielo. Tiempo atrás, Juan Román Riquelme había reconocido públicamente que le hubiese gustado ver a Paolo Guerrero defendiendo los colores de Boca Juniors.

"Yo pregunté por él, (entre risas) pregunté por usted (Farfán), pero Paolo estaba con un tema de lesión en ese momento. Mandamos al doctor, que es experto en lesiones de rodilla, lo miró, pero bueno. Yo creo que ha nacido para jugar acá; Paolo, yo creo que lo hubiera hecho muy bien, pero no se pudo", reveló Riquelme.

Hoy, enfocado en Alianza Lima y ya recuperado, Paolo Guerrero mira atrás y confirma que estuvo muy cerca de jugar en Boca Juniors, una historia que quedó como una cuenta pendiente en su carrera.