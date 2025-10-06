Perú conquista 15 medallas y alcanza el tercer lugar en el Panamericano U20 de Atletismo

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de atletismo consiguió 15 medallas en el Campeonato Panamericano U20 de Atletismo, alcanzando el tercer puesto en la clasificación general entre los países participantesEl equipo nacional estuvo integrado por atletas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El campeonato reunió a las jóvenes promesas del continente, y los deportistas peruanos demostraron su alto nivel competitivo, dejando en claro que el atletismo nacional tiene un futuro prometedor. Cada prueba fue una muestra del esfuerzo, disciplina y compromiso de los representantes nacionales.

Una de las grandes protagonistas fue Ruth Aguilar, quien se llevó dos medallas de oro en las pruebas de 3000 metros con obstáculos y 5000 metros damas, convirtiéndose en figura indiscutible del certamen.

Cinco oros para el equipo peruano

Además de Ruth Aguilar, Giancarlo Bravo obtuvo el oro en los 800 metros varones, mostrando gran dominio en una de las pruebas más exigentes.

Lizardo Mamani también alcanzó la presea dorada en los 3000 metros con obstáculos, mientras que Brayan Huanca brilló en los 5000 metros varones, asegurando otra victoria para el país.

En total, Perú consiguió cinco medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce, lo que permitió sumar puntos decisivos para el podio continental. Cada triunfo representó una nueva alegría para el atletismo peruano, que continúa creciendo y ganando reconocimiento internacional.

Entre los atletas destacados también figura Cayetana Chirinos, quien en la prueba de 200 metros planos batió el récord nacional U18 con una marca de 24.27 segundos, consolidándose como una de las jóvenes promesas del sprint femenino en el país.

Una delegación que inspira confianza

La delegación peruana estuvo conformada por Cayetana Chirinos, Luz Arias, Estrella Rojas, Magnolia Nina, Ruth Aguilar y Soury Flores en la categoría femenina, mientras que Mariano Fiol, Giancarlo Bravo, Hugo Mamani, Franklin Patiño, Luis Fossa, Lizardo Huamaní, Brayan Huanca, José Ccoscco, Jefry Cajo y Kheny Meneses representaron al equipo masculino.

Las preseas obtenidas reflejan el esfuerzo y talento de los jóvenes deportistas peruanos, quienes dejaron en alto el nombre del país en cada competencia. Este resultado confirma el buen trabajo del IPD y del PAD en la formación de atletas de alto rendimiento.

Con este logro, Perú reafirma su presencia en el panorama atlético internacional, demostrando que el trabajo constante y la pasión por el deporte pueden convertir los sueños en victorias. El futuro del atletismo nacional está en marcha, y estos jóvenes son su mejor ejemplo.