¡En defensa de Paolo Guerrero! Ana Paula Consorte lanza TAJANTE mensaje tras agresión de hinchas de Alianza Lima

Ana Paula Consorte sorprende con tajante mensaje tras agresión hinchas de Alianza Lima a Paolo Guerrero. La modelo no dudó en salir en defensa del futbolista en medio del escándalo dentro del club por la denuncia que recae sobre tres jugadores: Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Hinchas agreden a futbolistas de Alianza Lima tras escándalo

El 22 de enero fue un día gris para Alianza Lima: Se dio a conocer una grave denuncia que recae sobre Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Pues bien, de acuerdo a lo reportado por un medio argentino, una joven de 22 años acusa a los tres futbolistas del club íntimo de presunto abuso sexual cuando se encontraban en un hotel de Montevideo, en Uruguay.

Esta noticia no solo generó que los tres 'peloteros' sean separados indefinidamente del equipo peruano, sino que también provocó el malestar y la furia de los hinchas blanquiazules, quienes sin más ni menos se reunieron en los exteriores de Matute para rápidamente ejercer presión e ingresar violentamente al recinto en La Victoria donde los integrantes del equipo y plantel técnico realizaban su entrenamiento.

Al ver tan ofuscados a los fanáticos y que comenzaron a gritar y reclamar, Paolo Guerrero y Luis Advíncula trataron de apaciguar la situación, pero todo fue en vano, ya que terminaron siendo agredidos, de acuerdo a lo reportado por el periodista de Exitosa Deportes, Carlos Panez.

"Hubo agresión. Cinco personas agredidas; cuatro futbolistas: Paolo Guerrero, Luis Advíncula, quienes fueron los más agredidos, sobretodo Advíncula (se hablaba que le dieron en el piso bastante), también fueron agredidos Luis Ramos quien terminó con hematomas en el rostro y Fernando Gaibor. Además del dirigente Franco Navarro Jr.", indicó.

Ana Paula tras agresión a Paolo Guerrero

En ese marco, Ana Paula Consorte, a través de su canal de difusión en Instagram, no dudó en salir en defensa del 'Depredador' y pronunciarse sobre cuál sería el estado de salud del histórico capitán de la Selección Peruana de fútbol tras agresión de hinchas de Alianza Lima.

En primer lugar, la modelo brasileña aseguró que Paolo Guerrero se encontraba bien y no se vio afectado directamente por los incidentes recientes. Seguidamente, expresó su agradecimiento por todos los mensajes recibidos preguntando cómo estaba su pareja en medio del escándalo que involucra a tres de sus compañeros del club y que generó el enfado de los barristas.

"Hola chicos, Buenos días, pasó por aquí para agradecer los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien", indicó en un inicio.

A su vez agregó que repudiaba todo acto hostil contra su pareja y remarcó la importancia del deporte como espacio para la convivencia pacífica. "(...) Dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo", puntualizó.

Paolo Guerrero toma drástica decisión en redes sociales

Por su parte, Paolo Guerrero habría optado por limitar los comentarios de sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram en un aparente intento de evitar que el contenido que suele compartir sea blanco de ataques o mensajes hostiles relacionados con la investigación que se le sigue a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

