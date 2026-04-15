Pararse sobre la pelota será sancionado con tarjeta amarilla en el fútbol argentino

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol argentino vivirá un cambio inesperado en su reglamento. A partir de la próxima fecha de la Liga Profesional de la AFA, cualquier jugador que se pare sobre la pelota durante un partido será sancionado con tarjeta amarilla y se concederá un tiro libre indirecto al rival.

La decisión, anunciada por la Dirección Nacional de Arbitraje, busca evitar incidentes y confrontaciones que se habían vuelto frecuentes en los últimos meses.

La medida y sus fundamentos

Esta medida se dio a partir de lo ocurrido el pasado sábado 11 de abril durante el encuentro entre los clubes Unión y Estudiantes por la fecha 14 del Apertura de dicho país. Durante el partido, Julián Palacios, mediocampista de Unión, realizó el gesto de pararse sobre el balón en una jugada, lo que interrumpió por un momento el avance del juego ante el reclamo del rival.

¡HIZO LA DEL COLO BARCO! Julián Palacios se PARÓ ARRIBA DE LA PELOTA ante Estudiantes en UNO... ¿Bancas? pic.twitter.com/EijLr2tK1u — SportsCenter (@SC_ESPN) April 11, 2026

Según el comunicado oficial, esta práctica "provoca disrupciones en el entorno del juego, genera confrontaciones generalizadas y daña la imagen del deporte". Además, se advierte que implica un riesgo de lesión para el propio jugador y trastornos en el desarrollo de los partidos. Por ello, la gerencia técnica determinó que la acción será considerada una falta de respeto al juego, tal como se estipula en el reglamento.

La decisión se alinea con lo que ya se da en Brasil, donde la Confederación Brasileña de Fútbol también sanciona esta acción de la misma manera a quienes desde el inicio de su temporada.

Comunicado de la DNA

Otros casos recientes

En los últimos meses se registraron varios episodios que generaron polémica. Entre ellos, el de Yeferson Soteldo, el de Valentín Barco en Boca contra Palmeiras por la Copa Libertadores, y el de Joaquín García de Vélez frente a Huracán.

También se recuerda el caso de Ruan Pablo en el Sudamericano Sub 17. En todos estos partidos, la acción de pararse sobre la pelota fue interpretada como una provocación que derivó en empujones y discusiones.

La nueva regla ha despertado debate entre jugadores, técnicos y aficionados. Para algunos, se trata de una medida necesaria para preservar la integridad del juego y evitar que gestos de provocación escalen en violencia. Para otros, la sanción es excesiva y limita la expresión dentro del campo, pues consideran que pararse sobre la pelota puede ser parte de una jugada o recurso técnico.

La implementación inmediata de la norma obligará a los árbitros a estar atentos a este tipo de gestos, que ahora tendrán consecuencias disciplinarias claras. El cambio refleja la intención de las autoridades de reforzar el respeto dentro del campo y evitar que el espectáculo deportivo se vea empañado por incidentes que, aunque simbólicos, generan tensión y desorden.