Alianza Lima: Revelan información del séptimo extranjero para Liga 1 y Copa Libertadores 2026

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mercado de pases sigue moviéndose en Alianza Lima. Tras sus compromisos en la Serie Río de La Plata y a pocos días de enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul, se filtró información sobre el séptimo extranjero que se sumará al plantel para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima y su séptimo extranjero

Según trascendió en el programa Fútbol Champán, la directiva y el comando técnico de Alianza Lima reforzarán el mediocampo, zona que consideran estratégica tras analizar los partidos amistosos recientes.

"Después de las reuniones, entre toda la parte que ve fútbol en Alianza, van a ir por el séptimo extranjero y el séptimo extranjero va a ser un 6, confirmado. Ya están muy cerca; todavía no se ha filtrado el nombre, seguro durante el día", comentó Enrique de la Rosa.

El objetivo de este fichaje es sumar un volante central que pueda darle equilibrio y alternativas tácticas al equipo, especialmente considerando cómo se manejó la doble función de los volantes en la victoria ante Colo Colo (3-2).

La llegada de este refuerzo permitirá a Pablo Guede tener más variantes en la mitad de la cancha y afrontar con mayor solidez los torneos venideros.

¿Bryan Reyna en la mira de Alianza?

Otro tema que genera ruido en Matute es la situación de Bryan Reyna, extremo de la selección peruana que atraviesa un momento complicado en Belgrano de Córdoba. Su falta de continuidad en Argentina lo ha llevado a considerar un préstamo para retomar ritmo y minutos de juego.

Según Paulo Albarracín, la dirigencia de Alianza Lima ya evalúa su incorporación: "Lo van a ir a buscar. Alianza está yendo por Bryan Reyna. Que de hecho ya hablaron y que Reyna está solamente esperando que Alianza le confirme que lo quieren. Pero porque prestarían a alguien".

Si todo marcha bien, el extremo podría sumarse al plantel blanquiazul como complemento al séptimo extranjero y reforzar aún más la ofensiva del equipo para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

Recordemos que, a pesar de que la FPF confirmó la ampliación a siete extranjeros por equipo, el reglamento formal de la Liga 1 2026 aún no ha llegado a los clubes.

Así, Alianza Lima continúa moviendo su plantilla pensando en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Según Enrique de la Rosa, con el séptimo extranjero a punto de sumarse, el equipo buscará reforzar el mediocampo y darle más alternativas tácticas a Pablo Guede.