Partidos de hoy, viernes 27 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha FIFA continúa en diversas partes del mundo donde diversas selecciones se vienen preparando para su participación en el Mundial 2026, mientras que otras aún buscar ser parte de la máxima fiesta del fútbol. Por ello, este viernes 27 de marzo habrá más de un encuentro EN VIVO que dará que hablar.

Argentina sigue afinando la máquina antes del Mundial

Luego de que la realización de la Finalissima se cayera, Argentina tuvo que conseguir un rival entre gallos y medias noches siendo Mauritania la elegida. Y aunque a la gente no le gustó mucho este contrincante, el comando técnico de Lionel Scaloni aseguró que cada partido es vital pensando en defender si título de campeón del mundo.

Lionel Messi no sería titular en el amistoso de Argentina.

Esta vez, Lionel Messi, máxima estrella albiceleste, no será de la partida en La Bombonera, aunque la prensa deportiva de su país indica que de todas maneras sumará minutos. En su lugar entraría Nico Paz o Thiago Almada para acompañar en la delantera al inamovible Julián Álvarez.

En Europa, dos históricos del mundo del fútbol se verán las caras en el mítico Wembley. El local, Inglaterra, tendrá como rival a Uruguay quien ya se ha convertido en un contrincante tradicional de los últimos años. Ambas selecciones saldrán con lo mejor de su plantel teniendo en cuenta que solo restan 3 meses para el inicio del Mundial.

Finalmente, España también tendrá un rival complicado en esta primera jornada de esta doble fecha FIFA ya que tendrá a Serbia como su oponente en un duelo programado para jugarse en el Estadio de la Cerámica de Villarreal.

Las selecciones sudamericanas también tendrán acción pensando en lo que será su participación en el Mundial 2026. Por ejemplo, Paraguay se medirá ante la siempre complicada Grecia, mientras que Ecuador enfrentará al cuarto del mundo en Qatar 2022, Marruecos.

Lamine Yamal arrancará ante Serbia en La Cerámica.

Guía de partidos: viernes 27 de marzo

Amistosos internacionales

Grecia vs Paraguay | 14:00 | Disney+, Claro TV+

Suiza vs Alemania | 14:45 | Disney+, ESPN3

Países Bajos vs Noruega | 14:45 | Disney+, Claro TV+

Inglaterra vs Uruguay | 14:45 | ESPN, DIRECTV Sports

España vs Serbia | 15:00 | ESPN2, Disney+

Marruecos vs Ecuador | 15:15 | Canal del Futbol, Claro TV+

Argentina vs Mauritania | 18:15 | TyC Sports, Telefe, Disney+

Liga 2

San Marcos vs. Unión Comercio | 13:00 | Bicolor+

En resumen, esta es la guía completa de partidos de hoy, viernes 27 de marzo con los principales amistosos internacionales como el de Argentina, Inglaterra, Uruguay y España.