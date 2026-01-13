Guerrero quiere despedirse del fútbol siendo campeón junto a Alianza: "Con el equipo más grande de Perú"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2026 será histórica para Paolo Guerrero, quien jugará su última campaña como profesional. El 'Depredador' apunta a despedirse del fútbol siendo campeón con Alianza Lima y consolidar su legado en el fútbol peruano.

Paolo Guerrero quiere retirarse campeón

En diálogo con SportsCenter, Paolo Guerrero recordó la experiencia del año pasado y cómo ciertos descuidos influyeron en los resultados del equipo, pese a que contaban con un plantel sólido.

"Infelizmente nos descuidamos mucho del torneo local por prestarle más atención al torneo internacional", declaró el máximo goleador peruano en ESPN Argentina.

Asimismo, Paolo Guerrero dejó en claro que este año no habrá distracciones y que su meta personal es cerrar su carrera profesional de la mejor manera posible.

"Este año es innegociable no prestarle atención al torneo local (...) Tenemos que ganar todos nuestros partidos, porque Alianza es así: el equipo más grande de Perú tiene que ganar todos sus partidos", agregó.

Paolo Guerrero elogia a Luis Advíncula

En la misma entrevista, Paolo Guerrero se refirió a la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima y destacó la importancia del momento para el lateral.

"Hemos venido hablando en el transcurso de lo que eran eh que se voceaba su nombre en Alianza, creo que era importante que él llegue. Acaba de hacer hecho su sueño hecho realidad, acaba de cumplir ese sueño que él tenía de jugar en el más grande del Perú, que es Alianza", dijo el 'Depredador'.

El delantero de Alianza Lima también resaltó el valor que Luis Advíncula sumará al plantel gracias a su trayectoria y recorrido profesional.

"Si no me equivoco es hincha muy joven, muy niño. Así que nada, sabemos la importancia que tiene Lucho, el recorrido que tiene, la experiencia que tiene, así creo que va a ser fundamental para nuestro equipo, seguramente nos va a ayudar bastante", agregó Paolo Guerrero.

Incluso, Paolo Guerrero comparó a Luis Advíncula con un buen vino: "Luis, creo que a pesar de los años es como el vino: mientras más tiempo pasa, el vino se hace mejor. Es un jugador de mucha experiencia, mucha calidad".

Finalmente, el 'Depredador' afirmó que compañeros están contentos con la incorporación de Luis Advíncula: "Tiene muchas virtudes, nos va a ayudar muchísimo y todo el grupo está feliz con la avenida Lucho".

Con la temporada 2026 por delante, Paolo Guerrero busca despedirse del fútbol siendo campeón con Alianza Lima, cumpliendo un sueño personal y cerrando una carrera llena de logros.