Hernán Barcos y Jefferson Farfán se verán las caras: Confirman al 'Pirata' como invitado en 'Enfocados'

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El esperado encuentro entre Hernán Barcos y Jefferson Farfán ya es un hecho. El 'Pirata' fue confirmado como invitado en el podcast Enfocados, y su presencia ha causado gran revuelo, pues la entrevista promete estar cargada de anécdotas y momentos que darán que hablar.

Confirman a Barcos como invitado en 'Enfocados'

La confirmación llegó a través de un video difundido en las redes sociales del programa Enfocados, donde Hernán Barcos aparece con su característico estilo y un mensaje directo para sus seguidores.

"Me pedían, acá estoy. No se lo pierdan", expresó el delantero de FC Cajamarca, generando de inmediato una ola de reacciones entre los hinchas que esperaban este encuentro.

El anuncio no quedó ahí. La producción del podcast acompañó la publicación con una frase que aumentó la expectativa: "Lo que vale la pena, vale la espera: ¡Hernán Barcos este domingo en Enfocados!".

Además, se confirmó que el episodio será emitido este domingo 22 de marzo desde las 8:00 p.m., y que la entrevista con el atacante tendrá más de una parte, lo que promete mantener a la audiencia enganchada por varios capítulos.

Pistas que adelantaron el esperado encuentro

Antes de la confirmación oficial, el programa ya venía dejando pistas que despertaron la curiosidad de los seguidores. A través de su cuenta de Instagram, Enfocados publicó una serie de videos con referencias claras al delantero argentino.

En uno de los clips, se mostró una moneda de oro con una marca de 'pirata', en clara alusión a Hernán Barcos. En otro video, apareció Roberto Guizasola caracterizado con un estilo que recordaba al famoso personaje de Jack Sparrow, reforzando la temática del "pirata".

Estas publicaciones no pasaron desapercibidas y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre la presencia del goleador, algo que finalmente se confirmó días después.

Mal momento de Hernán Barcos en FC Cajamarca

FC Cajamarca se perfilaba como uno de los protagonistas de la actual temporada del fútbol peruano. Sin embargo, el equipo liderado por Hernán Barcos no ha logrado sostener ese inicio esperado y sigue acumulando derrotas, ubicándose hoy en los últimos lugares de la tabla de la Liga 1.

Tras la dura goleada sufrida ante Cienciano en Cusco, el 'Pirata' dejó en evidencia su malestar por el complicado momento que atraviesa el cuadro cajamarquino en el Torneo Apertura.

"Es difícil. Hoy salió todo mal desde el primer minuto, pero hay que seguir trabajando. Me quedo con el segundo tiempo del equipo, que se entregó. Más allá de toda adversidad, el equipo mostró dignidad y eso habla bien de nosotros como grupo", expresó en diálogo con L1 Max.

Así, Hernán Barcos y Jefferson Farfán finalmente se verán las caras en Enfocados, con el 'Pirata' confirmado como invitado especial, en un episodio que ya genera gran expectativa entre los hinchas y que promete ser uno de los más comentados del programa.