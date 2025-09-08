Ignacio Buse se acerca al top 100: Tenista peruano estrenará mejor ranking ante Portugal en la Copa Davis

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con sus buenas actuaciones de las últimas semanas, cerrando con el título en el Challenger 125 de Sevilla, Ignacio Buse se acerca al top 100 del mundo. El tenista peruano se prepara para defender al Perú en la serie de Copa Davis ante Portugal el 12 y 13 de setiembre en Lima.

Muchos puntos en la bolsa

La ATP publicó la clasificación de esta semana que tuvo cambios en la cima, con Carlos Alcaraz de vuelta en el primer lugar, relegando a Jannik Sinner, tras conquistar el US Open. Por el lado peruano, el 'colorado' escaló más de 20 posiciones y ahora es el 112° del mundo con 559 puntos, la mejor posición de su carrera.

La posición de Buse en el ranking del 08/09/2025).

El título en territorio español, ha sido clave para que Buse esté cerca del top 100. A eso se le suma las 40 unidades que consiguió en el Abierto de los Estados Unidos (30 por qualy y 10 por primera ronda). También cuentan los 35 ganados al ser semifinalista del Challenger de Cancún en México.

Con esto, ha sacado una amplia ventaja sobre los otros tenistas peruanos en el circuito. Su más cercano perseguidor es Gonzalo Bueno, que cayó cuatro posiciones y ahora es 209° y el experimentado Juan Pablo Varillas, quien retornó a la actividad la semana anterior y es 336°, tras perder 18 plazas.

Es preciso señalar sobre el título de 'Nacho' en Sevilla, que ha sido el segundo nacional el conseguirlo, luego de Luis Horna en 2003. En aquella ocasión, quien fuera 33° del mundo un año después, se impuso al local Guillermo García López en tres sets.

Buse, la esperanza ante Portugal

La primera raqueta nacional es el abanderado del equipo peruano para la serie de Copa Davis ante Portugal. El vencedor de este enfrentamiento conseguirá un lugar en los clasificatorios de la edición 2026, mientras que el perdedor el playoff de permanencia en el grupo mundial I.

Al 'colorado' lo acompañarán Bueno, Varillas y el doblista Alexander Merino. Por su parte, la delegación lusa estará liderada por Nuno Borges, N°52 del ATP, seguido por Jaime Faria (115°), Henrique Rocha (170°), Frederico Ferreira (242°) y el doblista Francisco Cabral, (32° en su modalidad).

Team Portugal.

De este modo, Ignacio Buse estrenó este lunes el mejor ranking de su carrera, al ganar 23 posiciones y ubicarse en el 112° del escalafón mundial. Con esta motivación, el tenista peruano se alista para representar a Perú en la serie de Copa Davis ante Portugal.