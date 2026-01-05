Jhilmar Lora tendrá su primera experiencia internacional: Ex Sporting Cristal llegará al fútbol de Brasil

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El 2025 no fue bueno para Jhilmar Lora, el lateral derecho salido de las canteras de Sporting Cristal y que fue prácticamente borrado por Paulo Autuori para el Torneo Clausura. Sin embargo, un ex entrenador que gustaba de su estilo de juego lo pidió, logrando fichar en Brasil por un equipo de la segunda división.

¿Por qué equipo firmará Lora?

De acuerdo al comunicador experto en mercado de pases en Sudamérica, Adriano Savalli, el futbolista formado en el Rímac llegó a un acuerdo con el Gremio Novorizontino de la Serie B brasileña. Enderson Moreira, su director técnico y que dirigió al cuadro celeste en 2024 lo pidió al saber su condición de libre.

Al acabar su vínculo con el elenco 'bajopontino', la negociación fue rápida, cerrando su pase por una campaña. "Jhilmar Lora es nuevo jugador de Gremio Novorizontino. Ya firmó contrato por un año. Llega libre luego de su etapa en Sporting Cristal", escribió el periodista.

Jhilmar Lora 🇵🇪 es nuevo jugador de Gremio Novorizontino 🇧🇷. Ya firmó contrato por un año. Llega libre luego de su etapa en Sporting Cristal 🟡⚫. pic.twitter.com/YecotWVVry — Adriano Savalli (@AdrianoSavalli) January 4, 2026

Mientras Moreira estuvo a cargo de la dirección técnica de Sporting Cristal, Lora fue un jugador clave en su oncena. Su velocidad y buen recorrido que tiene, convenció al brasileño para llamarlo y conseguir que se una al cuadro del ascenso brasileño, que la pasada temporada acabó en el séptimo lugar de la tabla.

No obstante, para Paulo Autuori dejó de ser una pieza importante y su presencia en el campo o banco de suplentes fue cada vez menor. En el Clausura apenas tuvo minutos, jugando solo tres partidos, uno como titular, en el triunfo por 2 a 1 sobre Atlético Grau.

Los números de Lora con Cristal

El lateral derecho debutó con los rimenses en el 2019 bajo el mando de Manuel Barreto. En los siguientes años permaneció en el primer equipo y en 2021 comenzó a ser titular con más frecuencia. Formó parte del plantel que se coronó campeón de la Liga1 en 2020, el último de los 'cerveceros'.

Al siguiente curso se consolidó en la zaga y comenzó a tener rodaje internacional, jugando la Copa Libertadores y la Sudamericana. Llegó a disputar 151 partidos en siete años, consiguiendo anotar en dos ocasiones y dando 11 pases de gol.

