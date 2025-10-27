Ignacio Buse quiere hacer respetar la casa: Tenista peruano debutará el martes en Challenger de Lima

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde el lunes 27 de octubre se realiza el Challenger 75 Lima II 'Los Inkas' en el club Golf Los Inkas en el distrito de Santiago de Surco. En este certamen estará presente el tenista peruano Ignacio Buse, como preclasificado 4° y teniendo su debut para este martes frente al uruguayo Franco Roncadelli.

Buse vuelve a las canchas

Tras dos semanas inactivo, luego de no poder clasificar al cuadro principal del ATP 250 de Estocolmo en Suecia, el número 110 del ranking mundial vuelve al ruedo. Gracias a su puesto, ha sido uno de los beneficiados para no enfrentar a un rival de mayor jerarquía. Su rival actualmente es el número 370.

Sin antecedentes entre ambos tenistas, el 'colorado' tendrá la obligación de hacer respetar la casa, siendo el jugador nacional mejor posicionado. La expectativa sobre lo que puede hacer es alta, debido a los buenos resultados que ha conseguido esta temporada a nivel Challenger, sobre todo en Europa.

El Challenger de Lima II ofrecerá 75 puntos para quien se quede con el título. En primera instancia, este torneo se iba a desarrollar del 3 al 9 de noviembre en Guayaquil, pero por problemas sociales en Ecuador, Lima pasó a ser la sede. Cabe precisar que 'Nacho' recibió una 'wild card' para ser parte de esta cita.

Varillas y Bueno tendrán su oportunidad

Los organizadores de esta competición también le dieron una invitación a Juan Pablo Varillas, quien por ranking (320°) no hubiera podido estar presente. El otro beneficiado es el juvenil Alessandro Rubini, categoría 2009 y que tendrá su primera experiencia en un torneo de la ATP.

'Juanpi' se medirá ante el checo Zdeněk Kolář, mientras que el joven talento tendrá un duro desafío frente al argentino Román Andrés Burruchaga, quinto sembrado. Cabe precisar que ningún peruano ha podido alzar el trofeo de este torneo desde su creación en el 2000.

Por su parte, Gonzalo Bueno (217°), que llega de una serie de competiciones en Brasil, se verá con el ecuatoriano Álvaro Guillen Meza (236°). Ambos se han enfrentado en tres oportunidades, con dos triunfos del guayaquileño y uno del jugador nacional, siendo la más reciente la suya en el abierto de Porto Alegre.

