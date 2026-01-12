Jorge Fossati niega que haya querido irse de Universitario: "La administración decidió cortar el contrato"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En exclusiva para Exitosa, el ex entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, negó que él haya tenido la intención de dejar Universitario. Manifestó que fue la administración lideraba por Franco Velazco la que tomó la decisión de acabar con su contrato, pese a la intención que había de continuar.

Tuvo la intención de seguir

Tras ser premiado como mejor director técnico de la temporada 2025 de la Liga1, el estratega uruguayo permanece en Lima por motivos que aún debe resolver. Al ser consultado sobre su salida del cuadro crema, descartó que él haya puesto exigencias para quedarse y que fue la directiva la que finiquitó el vínculo.

"El club o la administración actual decidió cortar el contrato, esa es la realidad y no es que yo no renové. Y esto parece que por más que lo he aclarado, sigue rondando, lo mismo que otras mentiras, como razones económicas, no entrenar en Campo Mar, el chárter... todas mentiras", aseguró Fossati.

Sobre las mentiras que señaló que salieron desde la dirigencia merengue, comentó que nadie ha salido a desmentirlo, lo que reforzaría su posición. Agregó que la razón de su salida se la transmitió el mismo administrador actual, a través de una llamada telefónica que tuvieron cuando el ya se encontraba en Uruguay.

"Nadie de los que lo había dicho me lo replicó. Si yo te digo que mentiste, que eres mentiroso, si realmente estás diciendo la verdad, enseguida vas a salir a decir yo no mentí, acá esta la prueba. La razón que Franco Velazco me transmitió fue que había un desgaste institucional conmigo", precisó.

Contrato no está resuelto

Acerca de porqué permanece en la capital, el director técnico de 73 años afirmó que todavía no se ha formalizado su salida y falta la firma de los documentos que confirmen el fin del vínculo contractual. Señaló que tuvo conocimiento de su salida cuando regresó a su país natal.

"Me quedé aquí porque todavía tengo que firmar la recisión y no quiero por el momento hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto. A mí se me comunicó por teléfono estando en Uruguay, después se me notificó por escrito también", mencionó.

Jorge Fossati ha asegurado que no tuvo intención de irse de Universitario y fue la misma administración que cortó el contrato. Además indicó que el mismo Franco Velazco le comunicó la decisión y que aún no ha firmado los papeles que lo desvinculan oficialmente.