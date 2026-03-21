Universitario vs Alianza Lima: Fecha, hora y canal confirmado del primer clásico del año

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico del fútbol peruano ya tiene todo definido. Universitario de Deportes y Alianza Lima se verán las caras en el primer enfrentamiento del año por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, en un duelo que no solo paraliza a los hinchas, sino que también llega con detalles clave como su programación oficial, el horario y el canal de transmisión.

Fecha del Universitario vs Alianza Lima

La programación se hizo esperar porque dependía de los grupos de la Libertadores. Pero ya con el fixture internacional en mano, por fin confirmaron el choque entre la 'U' y Alianza que todos estábamos esperando.

Viejos amigos 🫶🏻



El 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐢𝐜𝐨 del fútbol peruano se jugará el sábado 4 de abril a las 8:00 p.m. ⚔️🔥



📺 L1Max#ElADNdelHincha pic.twitter.com/AitcKvPeKY — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) March 21, 2026

Según lo previsto, el clásico se jugará el sábado 4 de abril, una fecha que busca darle a ambos equipos el tiempo necesario de preparación antes de sus compromisos internacionales. Este detalle no es menor, ya que el duelo llega en un momento clave de la temporada.

Hora y estadio del Universitario vs Alianza

El duelo entre la 'U' y Alianza se juega en el Monumental. Es uno de los estadios más imponentes y, como siempre en estos partidos, va a estar hasta el tope.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas (hora peruana), en un horario nocturno que suele acompañar los grandes eventos deportivos en el país. Se espera un ambiente cargado de emoción, con hinchada local alentando desde temprano.

Canal confirmado del Universitario vs Alianza

Para quienes no puedan asistir al estadio, el clásico podrá verse en vivo a través de L1 Max, el canal que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026.

Además, el partido también estará disponible mediante plataformas digitales como Liga 1 Play, permitiendo que los hinchas sigan cada jugada desde cualquier dispositivo. La cobertura incluirá análisis, repeticiones y todo el detalle del encuentro más esperado del torneo.

Universitario y Alianza Lima por la punta

¡Este clásico quema! No es solo el honor, es la lucha por la punta del Apertura. Los dos llegan en lo más alto y el que salga parado del Monumental se perfilaría como el gran favorito.

La 'U' va a querer hacer respetar su casa, mientras que Alianza llega con toda la confianza de su buen momento. Todo está listo para un encuentro que promete ser uno de los más comentados del año.

Así, Universitario y Alianza Lima ya tienen todo confirmado para el primer clásico del año, incluyendo fecha, hora y canal de transmisión, en un partido que se perfila como uno de los más importantes del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.