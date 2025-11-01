Brasil: Adolescente camina 4 km de rodillas tras clasificación de Palmeiras a la final de la Copa Libertadores

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Para un joven estudiante del interior de Bahía, en Brasil, el amor por el fútbol trascendió las gradas. Yago Batista Nogueira, de 17 años, decidió cumplir una promesa inusual después de que Palmeiras se clasificara para la final de la Copa Libertadores.

¿Qué reto cumplió el hincha de Palmeiras?

La promesa que tuvo el joven brasileño se había realizado previo al partido decisivo ante LDU Quito, el cual se disputó el pasado jueves 30 de octubre en el Allianz Parque de Sao Paulo. Allí, el equipo paulista derrotó 4-0 al cuadro ecuatoriano, remontando el 3-0 del partido de ida y asegurando el pase a la final ante Flamengo.

Yago completó la travesía ayer viernes 31 de octubre, un día después del cotejo. El estudante salió de su domicilio por la mañana y recorrió el trayecto a su escuela de rodillas, llamando de esta manera la atención de quienes transitaban a su alrededor.

El joven salió desde las 4 y 30 de la madrugada (hora local) con la camiseta del conjunto verdiblanco, se puso rodilleras y con mucho esfuerzo tras desplazarse hasta 4 kilómetros llegó a su colegio alrededor de las 9 de la mañana, ante el aplauso de sus compañeros.

Jovem cumpre promessa e percorre 4 km ajoelhado até a escola após classificação do Palmeiras para a final da Libertadores pic.twitter.com/6zNCYBPL9G — Portal PS Notícias (@psnoticias1) October 31, 2025

La palabra del joven hincha de Palmeiras

En declaraciones a la prensa de Brasil, el estudiante de 17 años narró que incluso con la protección en sus rodillas le salieron ampollas las cuales terminaron por reventarse. No obstante, por la emoción total de la clasificación heroica de su equipo afirmó no arrepentirse de lo que hizo.

"No iba arrodillarme por ningún equipo, lo hice por fe, por Nuestra Señora (...) valió la pena a pesar de mi dolor, mi corazón está en paz", manifestó el hincha acérrimo de Palmeiras.

Un dato curioso es que en el trayecto del joven brasileño, un perro callejero comenzó a acompañarlo hasta el destino. El animal se convirtió en parte del relato y generó simpatía entre los estudiantes y vecinos que presenciaron la escena.

Y por si fuera poco, Yago ya adelantó que si Palmeiras conquista su cuarto campeonato al enfrentar a Flamengo por la final de la Libertadores, el próximo 29 de noviembre en Lima, tiene preparada otra promesa,

En resumen, un joven estudiante del interior de Bahía, en Brasil, el amor por el fútbol trascendió las gradas. Yago Batista Nogueira, de 17 años, caminpo de rodillas desde su casa hasta el colegio desplazándose hasta 4 kilómetros, todo por la clasificación de Palmeiras a la final de la Copa Libertadores 2025.