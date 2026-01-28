Mbappé tras derrota de Real Madrid ante Benfica: "El último gol para nosotros es una vergüenza"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid quedó fuera de los ocho primeros de la Champions League tras caer 4-2 ante el Benfica en un partido que terminó con un desenlace histórico. El gol de cabeza del arquero Anatoliy Trubin en el minuto 98 selló la clasificación de los portugueses, abligando a los blancos a jugar el playoff por segundo año consecutivo.

La derrota generó una fuerte reacción de Kylian Mbappé, quien no ocultó su frustración por la manera en que se produjo el resultado. El delantero francés señaló que el equipo comenzó con poca intensidad y que nunca logró imponer el ritmo necesario para remontar. Su análisis apuntó a la falta de contundencia y a la incapacidad de aprovechar los momentos clave del encuentro.

¡¡¡TRUBIN!!! EL ARQUERO LE HACE EL GOL AL REAL MADRID PARA DEJARLO AFUERA DEL TOP 8 Y CLASIFICAR AL BENFICApic.twitter.com/1C1sgpOSQf — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 28, 2026

Mbappé reconoció la superioridad inicial del Benfica, agregando que la 'Casa Blanca' buscaba recuperarse durante el segundo tiempo. Un segundo gol, encajado en el minuto 57, golpeó anímicamente al equipo, según afirmó.

"Empezamos de manera muy floja. Ellos fueron mucho mejor que nosotros en el primer tiempo. Después volvemos en el segundo tiempo con la intención de cambiar un poco lo que ha pasado, encajamos este [segundo] gol que dolió un poco".

Del mismo modo, el delantero criticó la falta de ritmo y claridad ofensiva en los minutos finales, cuando el equipo necesitaba un gol para mantenerse con vida en la competición.

"Cuando está a un gol menos, siempre intenta uno perder tiempo y nosotros no metimos el ritmo suficiente para obtener una ocasión clara", explicó.

Finalmente, el francés calificó como inadmisible el tanto de Trubin, que definió la eliminación. "Y el último gol [de Trubin], para nosotros es una vergüenza", sentenció, reflejando la magnitud del golpe que significó quedar fuera del Top 8 por un gol marcado por un arquero rival.

🗣️ Mbappé, tras la derrota del Real Madrid en Lisboa:



"No es normal lo que hemos visto hoy"



"El último gol para nosotros es una vergüenza" #UCL



📺 Estudio Estadio Champions, en DIRECTO en Teledeporte y https://t.co/zOc3fKvXwh pic.twitter.com/b7fkBhf3UB — Teledeporte (@teledeporte) January 28, 2026

Cronología del partido

30' - Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

(Real Madrid) 35' - Gol de Andreas Schjelderup (Benfica)

(Benfica) 45+5' - Gol de Vangelis Pavlidis (Benfica)

(Benfica) 45+7' - FINAL DEL PRIMER TIEMPO

53' - Gol de Andreas Schjelderup (Benfica)

(Benfica) 57' - Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

(Real Madrid) 97' - Gol de Anatoliy Trubin (Benfica, arquero)

La derrota del Real Madrid en Lisboa no solo fue dolorosa por el resultado, sino por la forma en que se produjo. El gol agónico de Trubin se convirtió en símbolo de la falta de reacción del equipo y en motivo de indignación para Mbappé, quien calificó el desenlace como una "vergüenza".