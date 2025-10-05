RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
No le parece bien

Miguel Araujo criticó cambios de localías en la Liga1: "Si no te gusta, vete a ese lugar, plántate y entrena ahí"

El reglamento de la Liga1 permite los cambios de localía, para que algunos equipos saquen mayor taquilla cuando enfrentan a equipos grandes. Para el defensa 'celeste' Miguel Araujo, esto no debe darse.

Miguel Araujo criticó el cambio de localías.
Miguel Araujo criticó el cambio de localías. (Difusión)

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 05/10/2025

La derrota de Sporting Cristal ante ADT de Tarma lo ha dejado prácticamente afuera de la carrera por el Torneo Clausura y el título de la Liga1. El cuadro 'cervecero' había solicitado jugar el partido en otra región, lo que fue rechazado por el cuadro tarmeño y generó un comentario por parte del defensa Miguel Araujo.

Se deben respetar las plazas

Tras culminar el encuentro, el zaguero del cuadro 'cervecero' declaró y lamentó el resultado, que le ha impedido acercarse a Universitario líder del torneo. Reconoció que el equipo dejó escapar puntos tanto de local, como de visita, que ha perjudica sus aspiraciones en el certamen.

"Es jodido por todo lo que pasó ayer, es jodido porque también regalamos muchos puntos en casa, puntos afuera que eran prácticamente claves, como en Cusco y este partido en Tarma", sostuvo Araujo.

Araujo indicó que la directiva celeste solicitó a ADT mudar el partido a Trujillo, pero esto fue denegado por la entidad tarmeña. Cabe precisar que varios equipos han cambiado su localía, gracias a un reglamento de la Liga1 que lo permite con fin de recaudar más por taquillas.

"Mandamos nuestra carta para ver si lo jugábamos en Trujillo o Chiclayo, pero no se dio, y bueno, se jugar allá. Cada club tiene su plaza y se debe respetar, no hay razón para jugar en otro lugar. Si no te gusta tu localía, vete a ese lugar, plántate y entrena ahí", manifestó.

Lo que se le viene a Sporting Cristal

Con opciones exiguas de forzar el playoff a fin de temporada, al equipo de Paulo Autuori le queda asegurar uno de los tres cupos disponibles que restan para la próxima Copa Libertadores. De momento, ocupa el cuarto lugar de la tabla con 51puntos, cuatro menos que Alianza Lima y dos más que Melgar.

Para la fecha 14, los 'bajopontinos' recibirán en el Estadio Nacional de Lima a Universitario, que podría quedar a título del tricampeonato de imponerse. En la siguiente volverá a jugar en un terreno de altura, visitando a Deportivo Garcilaso, que también tiene aspiraciones de jugar un torneo internacional el próximo año.

Así, Miguel Araujo dio sus impresiones por los cambios de localías que hacen algunos equipos de la Liga1. El defensor central cuestionó esto, señalando que aquellos que lo hacen deberían mudarse a las ciudades que eligen y quedarse de forma permanente, en lugar de hacerlo de forma esporádica.

